On connait le prix du smartphone gaming Red Magic 9 Pro et il défie tout entendement !

Comme attendu, la marque Red Magic a officiellement levé le voile sur le nouveau smartphone gaming Red Magic 9 Pro après son officialisation il y a quelques semaines en Chine. Il sera prochainement disponible mais on connait déjà son prix suivant les différentes déclinaisons. Il sera proposé à partir seulement 649 € avec un écran de 6,8 pouces doté d’une caméra sous l’écran, d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’un design magnifique. En voici tous les détails.

Fin novembre, la marque Red Magic annonçait sa nouvelle gamme de smartphones gaming comprenant le Red Magic 9 Pro et le red Magic 9 Pro+. Pour le moment, le Red Magic 9 Pro est annoncé pour la France. Il est décliné en 3 modèles différents : Sleet, Snowfall et Cyclone. Le Red Magic 9 Pro Sleet est équipé de 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il est proposé à 649 € avec une coque arrière noire relativement sobre. Le Red Magic 9 Pro Snowfall dispose d’un dos blanc avec différents motifs embarquant 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go. Il est proposé à un prix de 799 €.

Enfin, le Red Magic 9 Pro Cyclone est décliné, toujours avec les motifs au dos mais en noir doté de la même configuration que le modèle Snowfall et affichée à 799 € aussi.

Les précommandes seront possibles à partir du 27 décembre 2023 pour des ventes effectives à partir du 3 janvier 2024.

Une configuration à base de chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et une caméra sous l’écran

Rappelons que la série Red Magic 9 Pro est équipée du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, ce qui fait d'elle l'une des premières séries de smartphones Android à intégrer cette technologie. Les smartphones sont dotés d’un écran parmi les plus grands du marché avec celui du Samsung Galaxy S23 Ultra mais présente la particularité, comme les précédents Red Magic 8S Pro ou Red Magic 8 Pro, par exemple d’avoir une caméra sous l’écran, de 5e génération ici, pour une vision complète et sans gêne. Il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,8 pouces fabriquée par BOE avec une définition de 1116x2480 pixels. Une luminosité maximale de 1600 cd/m² est annoncée. L’écran profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et un avantage dans les jeux vidéo. Notez aussi le taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz qui peut donner un avantage pour le gaming.

Des gâchettes pour mieux jouer et un système de refroidissement avec ventilateur

Rappelons la présence de gâchettes sensitives sur le profil pour utiliser le mobile comme une vraie manette de jeu en position paysage. À l’intérieur, il y a un système de refroidissement amélioré ICE 13, comprenant un ventilateur intégré de 22 000 tr/min avec éclairage RGB personnalisable. Red Magic annonce un bruit de fonctionnement de seulement 4 dB, donc à peine audible pour le ventilateur. Le système ICE 13 s’appuie sur une plaque de chambre de vapeur à simple couche permettant une dissipation accrue de la chaleur.

Le Red Magic 9 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 6500 mAh supportant la charge à 80 watts. Le smartphone est compatible Wi-Fi 6E avec la possibilité de passer au Wi-Fi 7 avec une mise à jour. Il supporte également le Bluetooth 5.3 ainsi que la technologie sans contact NFC et embarque un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour déverrouiller l’appareil.

Le design monolithe et la configuration photo à l’arrière

Le smartphone profite d’un design véritablement monolithe puisqu’il n’y a aucune bosse ou aucun artifice à l’arrière pour intégrer parfaitement les capteurs photo dans la coque de l’appareil. Il y a ainsi deux capteurs de 50 mégapixels dont le principal est stabilisé optiquement, associés à un capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro. La caméra sous l’écran propose un module de 16 mégapixels. Il y a des haut-parleurs stéréo.

La conception du haut-parleur de cavité sonore 115k produit un son riche et net avec un haut niveau de clarté et de détail, selon la marque. Le moteur super linéaire est conçu pour simuler le mouvement dans les jeux en produisant des vibrations, rendant l'expérience de jeu plus réaliste et immersive. Le Red Magic 9 Pro est animé par Android avec une surcouche Red Magic OS 9.0 et le Game Space enrichi. Cette nouvelle version du système d'exploitation a été spécialement conçue pour les joueurs, avec plusieurs fonctionnalités passionnantes qui améliorent l'expérience de jeu.