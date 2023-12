Samsung Galaxy A54 5G : le meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung frôle les 300 € !

Le Samsung Galaxy A54 5G est le smartphone les plus performant parmi les téléphones de milieu de gamme proposés par la firme coréenne Samsung. Celle-ci propose cet appareil à 449 €, il est donc très impressionnant de le retrouver à 302 € sur Rakuten ! Du jamais vu ! Mais en plus, si vous le commandez dès à présent, il devrait pouvoir arriver juste à temps pour être sous le sapin le 25 au matin.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A54 est impressionnante par plusieurs aspects, d’autant plus si on peut se le procurer à presque 300 €. Avec un écran Amoled, 6 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh, il possède tous les attributs essentiels à un utilisateur de 2023 qui souhaite tout autant communiquer que l’utiliser pour des tâches multimédias plus poussées. N’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy A54 5G

Le Samsung Galaxy A54 5G est en ce moment sur Rakuten à moins de 300 € !

Nous pouvons trouver le Galaxy A54 5G à 302 € sur Rakuten ! En plus de cela, si vous le commandez dès à présent, il devrait arriver juste à temps pour être sous le sapin le 25 au matin. De quoi passer de très bonnes fêtes.