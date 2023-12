Xiaomi Poco F5 : Aujourd'hui seulement, il est disponible pour moins de 310 € avant Noël grâce à un code promo !

Ces dernières années, la marque Xiaomi s'est grandement démarqué de la concurrence en proposant une vaste gamme d'appareils adaptés à différents panels d'utilisateurs. Parmi les smartphones de Xiaomi, les Poco se situent généralement dans la catégorie du milieu de gamme, voire parfois de l'entrée de gamme. En ce moment, le Xiaomi Poco F5 est en promotion à la suite à l'annonce du modèle F6 qui devrait bientôt faire son arrivée chez nous. Il est actuellement disponible au prix de 329 € sur Rakuten, mais avec un code promo RAKUETN 20 qui le fait passer à seulement 309 € !

Caractéristiques du Xiaomi Poco F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 Mp

16 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Avec son grand écran Amoled, le Xiaomi Poco F5 offre une expérience très agréable pour les jeux et vidéos en streaming grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, grâce à sa puissance de 8 Go de RAM et une batterie impressionnante de 5000 mAh, il permet de faire tourner des applications lourdes de manière optimale. Ce smartphone est équipé d'une puce Snapdragon 7+ Gen1 de Qualcomm, ce qui se fait de mieux dans le domaine du milieu de gamme.

Retrouvez le Xiaomi Poco F5 avec 40 € de réduction à temps pour Noël !

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone qui est déjà proposé à petit prix par son constructeur, il est donc très appréciable de le trouver avec une différence d’encore 40 € ! D’autant plus que ce smartphone à 329 € est proposé avec un code promo de 20 € RAKUTEN20, pour le faire descendre à 309 € aujourd'hui seulement. Il possède également une garantie de 2 ans et est proposé en version française, livrée en 3 jours !