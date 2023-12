La marque Nubia dévoile officiellement le smartphone Z60 Ultra avec une caméra sous l'écran

Parmi les nombreux téléphones qui sont disponibles sur le marché, la marque Nubia propose le modèle Z60 Ultra dont le design est relativement original puisqu'il s'agit d'un monolithe rectangulaire décliné en plusieurs coloris. La marque est l'une des rares à proposer ses modèles dans le même temps en Chine ainsi qu’au niveau mondial. C'est le cas de celui-ci.

En outre, c'est l'une des seules marques, avec les mobiles Red Magic (dont le Red Magic 9 Pro), à proposer une caméra sous l'écran et hormis le Samsung Galaxy Z Fold5. Cette caméra est de 5e génération et elle permet de proposer une expérience sans aucune gêne visuelle au niveau de l'écran.

Le smartphone est ainsi équipé d'un très grand écran de type AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1500 cd/m². On peut compter sur une définition de 1116x2480 pixels.

Quelles autres caractéristiques pour le Nubia Z60 Ultra ?

Le smartphone Nubia Z60 Ultra est animé par la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec des déclinaisons de 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de mémoire de stockage. L'appareil est compatible 5G et Wi-Fi 6E. Il est doté d'une batterie ayant une capacité de 6000 mAh. Pour la partie photo on peut compter sur une caméra principale de 50 mégapixels, un module Sony IMX800 accompagné d'un autre capteur de 50 mégapixels ainsi que d'un troisième capteur de 64 mégapixels. Les trois modules sont stabilisés optiquement limitant ainsi les bougés lors des prises de vue.

L'appareil semble relativement lourd puisque la marque annonce un poids de 246 grammes. Toutefois, il est assez fin puisqu’ fait 8,78 mm d'épaisseur. Enfin, notez que le téléphone est certifié IP68 donc totalement étanche à l'eau douce ainsi qu'à la poussière.