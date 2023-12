Samsung Galaxy S23 Ultra : Vous pouvez le financer en 24 fois et Samsung vous fait un cadeau supplémentaire d’une valeur de 129 €

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l'un des smartphones haut de gamme les plus emblématiques actuellement disponibles sur le marché. En tant que porte-étendard de la gamme S de Samsung, il surpasse la concurrence grâce à une fiche technique exceptionnelle. Avant que les fêtes arrivent, vous avez encore l'opportunité de profiter de l'une des meilleures offres pour cet appareil directement chez Samsung, au prix de 1199 € au lieu de 1399 € il y a seulement quelques semaines. De plus, vous pouvez opter pour un financement en 24 mensualités et cela sans frais, avec en prime les écouteurs Galaxy Buds 2 d'une valeur de 129 € offerts !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

La fiche technique du Galaxy S23 Ultra du constructeur Samsung se classe indéniablement parmi les meilleures du marché. C'est sa puissance brute qui explique le succès rencontré par le S23 Ultra. Bien que son prix soit élevé, il est totalement justifié. Doté de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2, d'une impressionnante mémoire vive de 8 Go, d'un superbe écran Amoled Quad HD+, et bien d'autres caractéristiques exceptionnelles, le S23 Ultra trône au sommet de la technologie actuelle.

Profitez dès maintenant de cette promo sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposé chez Samsung avec de très bons arguments !

Actuellement, Samsung propose le Galaxy S23 Ultra au prix de 1199 €, avec la possibilité de le financer en 24 fois sans frais. De plus, des Galaxy Buds 2 d'une valeur de 129 € sont offerts !