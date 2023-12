Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Dernière chance pour le recevoir à Noël avec 100 € de réduction à la Fnac

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est probablement le smartphone de milieu de gamme qui connaît le plus grand succès cette année depuis son lancement. Cela s'explique grâce à son rapport qualité-prix excellent. Actuellement disponible à seulement 299 € chez la Fnac soit 100 € de moins que les 399 € sur le site officiel de son constructeur, il s'agit d'un prix absolument bluffant puisqu'il était vendu à 499 € il y a seulement quelques semaines. En plus, vous allez pouvoir le recevoir juste à temps pour Noël !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est extrêmement polyvalent. Il trône en maitre des modèles de milieu de gamme de l'année 2023 et est tout autant pratique qu'utile pour les tâches quotidiennes et les loisirs. Doté d'un superbe écran Amoled, d'un processeur Snapdragon 732G de Qualcomm très performant, d'un appareil photo puissant et d'une batterie de 5000 mAh, il offre une expérience sans faille, complète et équilibrée.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est à son meilleur prix sur Amazon et arrivera avant Noël

