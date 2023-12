Après les visuels, les fiches techniques officielles des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra en fuite

Une nouvelle fois, c’est Evan Blass qui est à l’origine de la fuite complète des dernières informations concernant la prochaine série des smartphones Samsung Galaxy S24. Selon lui, ils seront officialisés lors du premier événement Unpacked de la marque qui aura lieu le 17 janvier 2024.

En outre, @OnLeaks publie sur le réseau social X un tableau qui résume les principales caractéristiques techniques des trois smartphones. On peut y voir que les nouveaux modèles Galaxy S24 se distinguent par leurs écrans OLED impressionnants, offrant des résolutions élevées et une luminosité maximale de 2 600 cd/m², ainsi qu'une certification HDR10+. Le Galaxy S24 standard proposera un écran de 6,2 pouces en Full HD+, tandis que le Galaxy S24+ passe à un écran de 6,7 pouces en QHD+. Le Galaxy S24 Ultra se place en tête avec un écran AMOLED de 6,8 pouces en QHD+, enrichi d'un S Pen, le stylet qui permet de prendre des notes et de dessiner sur l’écran.

Quelles configurations pour les photos et l'autonomie ?

Dans le domaine de la photographie, Samsung fait un bond en avant. Le Galaxy S24 et le S24+ sont équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec des capacités de zoom optique 2x et 3x. Le Galaxy S24 Ultra, en revanche, propose un appareil photo principal de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra-large de 12 mégapixels, d'un téléobjectif de 10 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant des niveaux de zoom optique variés jusqu'à 10x.

L'autonomie de la batterie est un autre point fort de ces modèles. Le Galaxy S24 dispose d'une batterie de 4 000 mAh avec une charge à 25 watts. Le modèle S24+ augmente la capacité à 4 900 mAh, tandis que le S24 Ultra offre une batterie de 5 000 mAh. Les modèles S24+ et S24 Ultra bénéficient également d'une charge à 45 watts, promettant des recharges plus efficaces.

Concernant la robustesse, Samsung n'a pas lésiné sur les moyens. Le Galaxy S24 et le S24+ sont construits avec des cadres Armor Aluminium 2.0, tandis que le S24 Ultra se distingue par un cadre en titane.

Hautes performances et sécurité mises en avant

Enfin, ces nouveaux smartphones intègrent le processeur Snapdragon 8 Gen 3, promettant des performances exceptionnelles. Le Galaxy S24 proposera 8 Go de mémoire contre 12 Go pour les deux autres. Ils sont également équipés de fonctionnalités telles que l'écran de verrouillage dynamique, le clavier intelligent, Samsung Knox pour la sécurité, et un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons, mettant en avant l'engagement de Samsung envers l'innovation et la sécurité utilisateur. Les trois appareils sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière, comme leurs prédécesseurs.

Il reste maintenant à la marque de confirmer ces informations et de nous dire à quels prix seront proposées les différents modèles de cette série ainsi que leurs dates de disponibilités.