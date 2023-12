Prix cassé pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : ne ratez pas cette superbe promo !

Changez de smartphone et optez pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à prix de folie !

Une fois encore, Rakuten propose une offre démentielle sur un smartphone ultra récent. Le smartphone en question est le nouveau Redmi Note 12 Pro avec de nombreuses fonctionnalités avancées et une compatibilité avec la connexion 5G. Grâce à son processeur MediaTek, vous profitez de performances puissantes qui optimisent l’énergie afin que vous puissiez l’utiliser plus d’une journée sans avoir à le recharger. En effet, la batterie de 5 000 mAh vous offre jusqu’à 2 jours d’autonomie. Vous profitez également d’une charge turbo de 67 watts pour retrouver rapidement de l’énergie.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces qui affiche des images vives et naturelles. Vous profitez également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide et plus agréable pour les yeux.

Côté photographie, vous disposez de trois caméras arrière, dont le capteur photo principal a été conçu par Sony. Vous profitez d’une résolution principale de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx.

Rakuten vous propose en promo le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G noir avec une capacité de stockage de 128 Go et 6 Go de RAM.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G neuf à - 26% chez Rakuten !

Rakuten continue de jouer au Père Noël avec cette offre d'exception sur le Redmi Note 12 Pro 5G. Ce dernier est actuellement affiché à 247,72 euros chez Rakuten, au lieu du prix habituel de 339 euros. C'est donc une réduction exceptionnelle de 26 % que vous propose le e-commerçant ! Et pour faire encore un peu baisser la facture, ajoutez le code BES5100 et bénéficiez de 5 euros de remise supplémentaire.

De plus, la livraison est gratuite et les membres du Club R de Rakuten se verront crédités de 19,82 euros en points Rakuten sur leur cagnotte. quant au paiement, il est possible en 3 ou 4 fois sans frais, via Klarna ou Paypal. C'est donc le moment d'en profiter !