Les détails sur les capteurs photo et l’écran du futur smartphone Nothing phone (2a)

Après deux smartphones et des écouteurs sans fil, la marque Nothing pourrait annoncer prochainement l’arrivée sur le marché d’un nouveau téléphone. Il serait particulièrement abordable et pourrait porter le nom de phone (2a). Des détails sur ses capteurs photo et les principales caractéristiques techniques de son écran viennent de faire l’objet d’une fuite. En voici la teneur.

Des informations récentes ont émergé concernant le Nothing Phone 2a, pressenti pour être le prochain téléphone de la marque britannique. Cela demande à être confirmé, mais certains détails intrigants sur ce nouveau smartphone ont été divulgués par des personnes qui semblent très bien renseignées. Selon ces sources, le design du téléphone connaîtra des modifications notables, notamment au niveau de la caméra arrière et de l'interface des glyphes (les LED qui illuminent l’arrière de l’appareil). Plus intéressant encore, le processeur MediaTek Dimensity 7200 a été confirmé pour ce modèle, identifié sous le numéro A142 et les noms de code Pacman/Aero.

Quelques détails techniques intéressants

Grâce à l'informatrice Kamila (@Za_Raczke), qui a obtenu le firmware du téléphone, de nouvelles informations sur les spécifications de l'appareil photo et de l'écran ont été divulguées. Ces révélations offrent un aperçu plus détaillé des capacités du téléphone. Ainsi, la définition de l’écran, similaire à celle du Nothing phone (2), est de 2412 × 1084. Les images fond d'écran, aux noms évocateurs tels que « Ruxe », « Nexul », « Azunim White », « Orbique », « Rubrane Black », « Ambra » et « Virmar », sont désormais disponibles en téléchargement.

Toujours d’après la même source, l’écran sera produit par les sociétés chinoises Visionox et BOE. Il s’agirait d’une dalle AMOLED de 120 Hz de 6,7 pouces, identique en taille à celle du Nothing phone (2).

Quels capteurs pour faire des photos et des vidéos ?

Le Nothing phone (2a) semble être équipé d'un capteur principal Samsung S5KGN9 de 50MP 1/1,5 pouce et d’un appareil photo ultra-large Samsung S5KJN1 de 50MP 1/2,76 pouces. Pour la caméra frontale, un capteur Sony IMX615 de 32 MP serait prévu, remplaçant le capteur IMX890 utilisé dans le phone 2. Toutefois, les caméras ultra-large et frontale restent les mêmes.

Les modèles révélés comprennent PacmanIND (Inde), PacmanJPN (Japon), PacmanEEA (Europe) et Pacman (global), indiquant une sortie internationale. Bien qu'aucun détail précis sur le lancement ne soit encore disponible, Nothing a programmé un événement au MWC 2024 le 27 février à Barcelone. Cet événement pourrait potentiellement offrir plus d'informations, même si certaines rumeurs suggèrent que le Nothing phone (3) pourrait également y être présenté.

Toutes ces informations sont à prendre avec prudence, car elles n’ont pas été confirmées par la marque, à ce jour.