Un écran sur l’état de santé de la batterie sous Android 15, comme pour les iPhone ?

Il semble que Google soit sur le point de franchir une nouvelle étape importante avec son système d'exploitation Android. Une fonctionnalité présente depuis longtemps sur les iPhone, mais absente sur Android, pourrait bientôt faire son apparition : l'écran d'état de santé de la batterie. Cette fonctionnalité offre un aperçu de la capacité maximale de la batterie par rapport à son état neuf, permettant ainsi aux utilisateurs de mieux comprendre l'état de dégradation de leur batterie.

Selon Nail Sadykov, rédacteur en chef d'Android Authority et de Google News Telegram, une découverte récente dans la mise à jour Android 14 QPR2 bêta 2 laisse entrevoir cette avancée. Un écran caché intitulé « état de santé de la batterie » a été trouvé. Toutefois, il est actuellement inactif. L'analyse du code suggère que cet écran affichera le pourcentage estimé de charge que la batterie peut contenir comparé à son état à neuf. Cette fonctionnalité est similaire à celle déjà existante sur les iPhone.

Un premier pas vers plus d’informations sur la batterie déjà franchi avec Android 14

La disponibilité de cette fonctionnalité sur Android est encore incertaine, mais Android Authority imagine qu'elle pourrait être introduite avec Android 15. Elle pourrait faire l’objet d’une intégration, dans un premier temps, en exclusivité pour les appareils Pixel de la marque Google. Bien que rien ne soit garanti et que le risque d'abandon de cette fonctionnalité existe, les développements récents du géant américain semblent indiquer le contraire. Récemment, Google a introduit un écran « informations sur la batterie », fournissant des détails tels que le nombre de cycles de la batterie et sa date de fabrication. De plus, avec Android 14, la société a fourni des API de batterie aux développeurs tiers, permettant aux applications d'estimer l'état de la batterie. Ces initiatives semblent donc préparer le terrain pour un écran natif de santé de la batterie sur Android.

Les avantages d'une telle fonctionnalité sont nombreux, en particulier pour ceux qui gardent leur téléphone plus longtemps. Google a récemment annoncé sept années de mises à jour pour sa gamme Pixel 8 et Pixel 8 Pro, rendant cette fonction de surveillance de l'état de la batterie encore plus pertinente pour les futurs propriétaires de ces smartphones et des futurs modèles à venir. La prochaine conférence des développeurs Google I/O doit se tenir courant mai 2024 et ce sera très certainement l’occasion d’en savoir plus sur cette fonctionnalité attendue.