Honor enfonce le clou avec l’écran du Magic6 Lite, au sens propre !

Le nouveau smartphone Magic6 lite sera prochainement disponible et officiellement annoncé par la marque, mais nous savons déjà qu’il dispose d’un écran extrêmement résistant. En effet, ce téléphone est doté d’une technologie baptisée Ultra-Bounce Anti-Drop qui lui confère le pouvoir de résister aux petits accidents de la vie quotidienne. Il peut ainsi être jeté dans un sac ou exposé à des environnements granuleux et subir d’autres chocs sans avoir de dommages. Cette robustesse assez impressionnante est obtenue grâce à une couche protectrice spéciale qui permet de le maintenir en dans un parfait état, même après avoir été particulièrement maltraité par différents objets de la vie quotidienne.

Le Honor Magic6 Lite peut résister à une chute jusqu’à 1,5 m de haut

D’après la marque, Honor l’écran a été certifié 5 étoiles par l’organisme SGS pour sa capacité à résister aux chutes. D’un point de vue plus concret, la technologie Ultra Bounce Anti Drop fait appel à des techniques d’amortissement avancées conçues avec des matériaux spécialement développés par la marque afin d’augmenter la capacité d’absorption des chocs jusqu’à 1,2 fois. Officiellement, le téléphone peut résister à une chute de 1,5 m de haut, et ce, sur tous les angles de l’écran. Cette technique permet d’utiliser le smartphone sans film de protection sur l’écran et ainsi de profiter pleinement du design et des couleurs proposées par les différentes déclinaisons du téléphone.

Il peut même servir à enfoncer des clous !!!

Lors d’un événement exceptionnel, nous avons pu tester la résistance de l’écran en conditions réelles. Honor nous a proposé d’enfoncer un clou (et même plusieurs) sur une planche en bois particulièrement robuste. Force est de constater que malgré une force assez importante déployée, l’écran n’a subi absolument aucun dommage une fois l’opération réalisée comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Tous les détails techniques du téléphone ainsi que les différentes déclinaisons et configurations seront officiellement annoncés le 10 janvier prochain.