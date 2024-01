De nouvelles offres sont disponibles chez cet opérateur low cost : de 80Go à 150Go dès 8,99€ !

Un forfait 80Go à prix doux

L'opérateur Cdiscount Mobile propose en ce moment trois nouvelles offres promotionnelles vous permettant de profiter d'un forfait mobile à prix cassé sans pour autant rogner sur votre enveloppe data. Celles-ci sont disponibles dès maintenant, c'est le moment de se faire plaisir !

La première offre ne dépasse pas le seuil des 10€ mensuels et vous fournit jusqu'à 80Go pour surfer sur le net depuis la France métropolitaine. Au prix de 9,99€ par mois, cet abonnement mobile sans engagement vous donne également la possibilité de communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis cette zone que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, l'opérateur assure votre itinérance en vous octroyant 14Go utilisables depuis ces destinations afin que vous puissiez rester connecté même lorsque vous voyagez à l’étranger.

Un max de data à moins de 13€

Si vous préférez bénéficier de plus de data, deux autres offres en promo sont disponibles. L'une est au prix de 10,99€ par mois et vous permet de disposer de 100Go en France métropolitaine. L'autre vous donne l'opportunité d'obtenir un forfait 5G pour 12,99€ par mois puisque l'option 5G vous est offerte !

Plus précisément, avec le forfait 100Go, vous bénéficierez de 14Go pour garantir votre connexion web dans la zone Europe et DOM ainsi que de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole. Avec le forfait 5G, vous profiterez de 150Go de 5G en France métropolitaine, mais aussi de 17Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM. Bien entendu, vous pourrez également appeler et envoyer vos messages sans compter où que vous soyez en Europe.

Ces deux forfaits économiques sont sans engagement, ce qui vous laisse libre de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Vous pouvez ainsi respecter vos envies et besoins du moment tout comme votre budget de téléphonie mobile en toute sérénité.