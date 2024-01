Vous allez adorer cette nouvelle promo : les deux premiers mois de votre abonnement mobile sont offerts !

Si vous voulez faire des économies, vous allez adorer cette nouvelle promotion mise en avant aujourd'hui par l'opérateur La Poste Mobile ! Pour toute souscription à l'un de ses forfaits sans engagement, vous bénéficierez des deux premiers mois d'abonnement gratuits ! Découvrez dans cet article ces trois offres mobile et votre avantage financier !

Le forfait à prix mini

Chez La Poste Mobile, trois forfaits illimités sont sans engagement. Ces derniers vous permettent de profiter de 100Mo à 120Go de data à prix canon. En plus de ces tarifs attractifs, vous pouvez profiter dès aujourd'hui et jusqu'au 22 janvier prochain inclus d'un avantage supplémentaire : les deux premiers mois de votre abonnement sont offerts quel que soit le forfait SIM choisi !

Le forfait le plus économique de la gamme est l'offre SIM 100Mo à seulement 4,99€ par mois (gratuit pour les clients de la Box SFR !). Ce forfait vous propose les garanties suivantes valables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM : 100Mo, l'illimité pour les SMS/MMS ainsi que deux heures d'appels.

Les forfaits SIM avec un max de data et la 5G

Si vous souhaitez plutôt opter pour des forfaits avec un maximum de data, deux offres sont disponibles. La première coûte la somme de 10,99€ par mois (9,99€/mois pour les abonnés Box SFR) et vous permet de disposer de 60Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. Lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, l'opérateur vous octroie jusqu'à 12Go, inclus et dédiés à votre connexion web à l'étranger.

Le second forfait sans engagement avec une belle enveloppe data est le forfait SIM 120Go. Au prix de 14,99€ par mois (12,99€/mois pour les clients Box SFR), ce dernier vous fournit 120Go en France métropolitaine, dont 20Go pour votre usage Internet depuis les destinations internationales précitées.

L'un comme l'autre de ces abonnements de téléphone mobile vous permettra de communiquer sans compter depuis l’ensemble des zones mentionnées grâce à l'illimité. De plus, vous aurez l'opportunité de souscrire à l’option 5G pour la somme supplémentaire de 5€ chaque mois.

N'oubliez pas, en choisissant le forfait SIM 60Go, vous réalisez une économie de 21,98€ et en optant pour le forfait SIM 120Go, vous épargnez 29,98€ !