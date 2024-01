Samsung Galaxy A34 5G : il est de retour sur Amazon à prix encore plus bas... 264 € seulement alors que les soldes ne sont pas encore là !

Le Samsung Galaxy A34 5G est disponible en ce moment à l'un de ses meilleurs prix sur Amazon. Seulement, 264 € pour un smartphone de milieu de gamme performant et robuste qui donne accès à des performances polyvalentes, idéal pour tous ceux qui recherchent un téléphone accessible mais adapté au monde de 2024.

Les smartphones de la gamme Galaxy de Samsung sont devenus des choix évidents pour de nombreux utilisateurs en raison de leur popularité, et le Galaxy A34 5G ne fait pas exception. Il offre un compromis entre un prix abordable et des composants de haute qualité, devenant ainsi un choix idéal pour une utilisation polyvalente. Actuellement, il est disponible sur Amazon à 264 € au lieu de 399 € proposé sur le site de Samsung ! Depuis sa fondation en 1969, Samsung a connu une croissance constante pour devenir l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Cette société coréenne s'est imposée comme le leader des ventes de tablettes et de smartphones, une position attribuable à la qualité de ses produits.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Samsung confirme une fois de plus ses compétences non seulement dans le segment haut de gamme, mais aussi dans la création d'appareils abordables avec de très bonnes fiches techniques. Le Samsung Galaxy A34 5G se distingue par ses caractéristiques impressionnantes, notamment un superbe écran Amoled, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo capable de capturer des images magnifiques dans la plupart des situations.

