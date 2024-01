Les promos Free Mobile : votre forfait illimité dès 4,99€ par mois !

Le forfait illimité à 4,99€

Voici le forfait le plus célèbre des offres mobile Free : le forfait 2€. Gratuit pour les abonnés de la Freebox, ce forfait 2€ permet aux utilisateurs d'appeler à hauteur de 2 heures en France métropolitaine comme à l'étranger, de bénéficier de l'illimité pour l'envoi des SMS/MMS et de disposer de 50Mo partout en Europe (DOM/Métropole/UE).

Pour pouvoir obtenir l'illimité sans pour autant exploser le budget de téléphonie mobile, l'opérateur Free Mobile propose une option sans engagement à 2,99€ par mois : l’option Booster. Ainsi, pour 4,99€ par mois, vous pourrez profiter des garanties suivantes :

5Go en France métropolitaine

6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE

La série Free à prix canon

Si vous souhaitez davantage de data, la série Free est une offre intéressante. Celle-ci offre aux abonnés l'illimité pour pouvoir communiquer sans compter en France métropolitaine comme en Europe et dans les DOM ainsi que 140Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la Métropole. Bien entendu, avec ce forfait à 12,99€ par mois, vous aurez la possibilité de voyager sans vous soucier d'un éventuel surcoût en termes de consommation Internet puisque l'opérateur vous fournit jusqu'à 18Go utilisables dans l'Union européenne et les DOM.

Notez que la Série Free est valable la première année de votre abonnement puis évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Le forfait Free 5G dès 9,99€

Les gros consommateurs de data pourront se tourner vers le forfait Free 5G qui bénéficie de tarifs préférentiels en plus d'une enveloppe data des plus attractives ! Plus précisément, voici comment se présente ce dernier :

abonnés Freebox Pop : 9,99€/mois - data illimitée en 5G /4G en France métropolitaine

/4G en France métropolitaine abonnés Freebox : 15,99€/mois - data illimitée en 5G /4G en France métropolitaine

/4G en France métropolitaine non-abonnés : 19,99€/mois - 150Go de 5G/4G en France métropolitaine

Les globe-trotteurs sauront également apprécier les 35Go dédiés à la navigation web depuis 100 destinations ainsi que l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis les quatre coins du monde ! La liste des pays concernés est longue, n'hésitez pas à vous renseigner plus amplement.

Enfin, en optant pour ce forfait sans engagement, vous bénéficierez de l'accès premium à l'appli Free Ligue 1 gratuitement !