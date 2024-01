De nouvelles promos forfaits mobile à saisir chez Cdiscount Mobile : de 80Go à 150Go de 5G dès 9,99€ !

Un bon plan pour votre nouveau forfait mobile, ça vous intéresse ? Alors, vous allez certainement trouver votre bonheur parmi ces trois nouvelles promos disponibles dès maintenant chez cet opérateur low cost ! De 80Go à 150Go à maximum 12,99€ par mois et sans engagement... En plus d'un tarif attractif, vous profiterez du réseau Bouygues Telecom. On vous les présente en détail dans cet article ; n'attendez plus pour obtenir votre forfait idéal à prix choc !

Deux forfaits illimités et pas chers

Cdiscount Mobile met à disposition trois nouvelles offres promotionnelles permettant aux utilisateurs de profiter d'un forfait illimité et sans engagement à prix doux. Les deux premières offres sont les plus économiques et proposent toutes deux l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM. S'ajoutent à ces destinations les pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Le forfait 80Go est au prix de 9,99€ par mois et vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 80Go en France métropolitaine. Pour 1€ supplémentaire, vous pouvez souscrire au forfait 100Go. Ainsi, pour 10,99€ par mois, vous disposerez de 100Go de data pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole.

L'un comme l'autre de ces forfaits pas chers vous fournira 14Go pour vous permettre de rester connecté lors de vos séjours à l'étranger, à savoir dans toutes les zones précitées.

Un forfait avec la 5G offerte à prix doux

Vous recherchez plutôt un forfait avec un max de data et pourquoi pas avec la 5G ? Eh bien, ce forfait spécial devrait vous convenir ! À seulement 12,99€ par mois, vous pouvez en effet profiter d'un forfait 5G puisque l'option vitesse 5G vous est offerte ! Ainsi, votre forfait sans engagement vous donnera l'opportunité de vous connecter à hauteur de 150Go en 5G depuis la France métropolitaine ; de quoi regarder vos séries préférées, jouer à vos jeux vidéo favoris ou encore consulter des sites web en toute sérénité ! L'opérateur vous fournit par ailleurs jusqu'à 17Go dédiés à votre connexion web depuis l'UE* et les DOM.

Notez que depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous aurez la possibilité de communiquer à votre guise grâce à l'illimité, prévu par votre abonnement mobile à prix doux !

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein