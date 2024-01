Samsung Galaxy Z Flip5 : Samsung propose l'excellence en 24 fois sans frais ! De quoi accéder à l'un des meilleurs smartphones du marché

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone de Samsung d'une très grande puissance, tout autant que doté d'un design absolument bluffant, puisqu'il réussit à allier la praticité d'un téléphone pliant, au design d'un véritable objet de mode. Malgré cela, ce ne sont pas que ses apparences qui peuvent nous laisser rêveur, car il propose également des performances digne d'un Samsung S23 ultra, faisons de lui l'alliance parfaite entre la puissance brute et le design raffiné. En ce moment vous pouvez le trouver sur le site de Samsung à 1339 €, mais avec la possibilité de le payer en 24 fois et cela sans frais, ce qui fait 55,79 € par mois pendant 2 ans, de quoi atténuer ce prix pour obtenir l'un des plus grands haut de gamme du marché !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Android 13

: Android 13 Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 affiche une incroyable fiche technique proposant des composants que l'on peut trouver que sur du très haut de gamme : l'une des plus puissantes puces de Qualcomm, un écran pliant AMOLED qui est la grande force de ce smartphone, mais aussi une très bonne batterie et un appareil photo à toute épreuve ! Ce n'est pas que l'apparence qui fait briller ce smartphone. Retrouvez ici le test complet du Galaxy Z Flip5.

L'un des plus puissants Samsung en 24 fois sans frais !

Les soldes ne sont que demain et pourtant, vous pouvez déjà obtenir le Galaxy Z Flip5 avec la possibilité de le payer en 24 fois sans frais directement sur le site de Samsung. Pour seulement 55,79 € par mois, vous pouvez donc obtenir l'un des plus puissants smartphones du marché, mais aussi l'un des plus prisés pour son design et sa praticité avec un écran pliable de manière verticale.