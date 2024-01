Google Pixel 7a : Il est à moins de 400 € chez ce marchand ! Une affaire à saisir au plus vite

Le Google Pixel 7a est un smartphone de milieu de gamme, mais qui possède les mêmes composants haut de gamme que son grand frère le Google Pixel 7 classique. Et effectivement, nous pouvons retrouver la puce Google Tensor G2, la même que dans le Google Pixel 7. En plus de cela, celui-ci possède un écran AMOLED, et une batterie longue durée. Nous pouvons le retrouver en ce moment sur Rakuten à moins de 400 € avec en plus un code promo pour gagner encore 5 € de plus.

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

La fiche technique du Google Pixel 7a est particulièrement intéressante puisqu'elle nous propose un écran AMOLED, une batterie avec 4400 mAh, un très bon appareil photo (il faut dire que les pixels sont réputés pour la qualité de leurs photos), mais aussi des performances à toute épreuve.

Le Google Pixel 7 est au meilleur prix sur Rakuten

Le Google Pixel 7a est disponible sur Rakuten au prix de 391 € avec la possibilité de le faire descendre encore de 5 € avec le code promo suivant : XIA5150. Une très bonne occasion de se procurer cet excellent smartphone de la gamme Pixel.