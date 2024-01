Asus dévoile le ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition : une nouvelle ère pour les smartphones gaming

La marque Asus vient officiellement de lancer la nouvelle série de smartphones ROG Phone 8, marquant une évolution significative dans le domaine du gaming mobile. En effet, non seulement les mobiles profitent des toutes dernières technologies de processeur mais bénéficient également d’un design repensé ainsi qu’une configuration de capteurs photo particulièrement poussée. La série ROG Phone 8 est composée des modèles ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition.

Un design repensé pour un public élargi

La série ROG Phone 8 a été conçue pour répondre aux besoins variés des utilisateurs quotidiens, tout en conservant ses qualités incontestées pour le gaming. Le design de cette nouvelle génération est notablement plus fin (jusqu'à 15% par rapport au modèle précédent), combinant esthétique et fonctionnalité. Cette approche montre que ces téléphones ne se limitent plus au gaming, mais s'inscrivent dans une tendance plus large de sophistication et de puissance. On peut ainsi compter sur des dimensions de 163,8x76,8 mm avec une épaisseur de 8,9 mm. Les trois appareils ont un poids de 225 grammes contre 239 grammes sur la série précédente ROG Phone 7.

Le ROG Phone 8 Pro se distingue par son écran Mini-LED AniMe Vision personnalisable installé dans le dos, permettant aux utilisateurs d'afficher des animations uniques ou de créer les leurs. Il contient ainsi 341 Mini-LED. Le ROG Phone 8 affiche le logo ROG de la marque avec la possibilité de l’illuminer en mode respiration ou clignotant selon différents coloris. Ce dernier est proposé en noir ou en gris alors que les versions Pro et Pro Edition sont uniquement disponibles en noir.

Des performances exceptionnelles et un système de refroidissement optimisé

Au cœur des ROG Phone 8 se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spécialement optimisé et fonctionnant à une fréquence de 3,3 GHz, soutenu par une RAM LPDDR5X de 8533 Mb/s et un stockage UFS 4.0, garantissant des performances sans précédent. Le ROG Phone 8 propose une configuration de 8+256 Go tandis que la version ROG Phone 8 Pro profite de 12+512 Go et la version ultime, le ROG Phone 8 Pro Edition embarque 24 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 1 To. Pour une plus grande efficacité, le chipset est placé au centre de l’appareil permettant également un meilleur dégagement de chaleur. Le système de refroidissement innovant GameCool 8, avec le Rapid-Cooling Conductor, assure une dissipation efficace de la chaleur. Le modèle Pro Edition est livré avec le refroidisseur externe AeroActive Cooler X, optimisé pour une meilleure efficacité thermique. Notez que son design a été revu par rapport à la précédente version. Il peut être acheté séparément pour un prix de 79,99 €. Le subwoofer a disparu et il intègre un composant Peltier pour une meilleure dissipation de la chaleur. Il est également plus compact que le précédent modèle mais propose toujours un pied pour maintenir le mobile à l’horizontale, un port USB-C ainsi deux boutons et une prise audio jack.

Un affichage à couper le souffle

Les trois ROG Phone 8 sont équipés d'un écran AMOLED flexible de 6,78 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et offrant une luminosité maximale de 2 500 cd/m², selon la marque. Compatible LPTO, il peut faire varier dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. En outre, pour les besoins du jeu, il est possible d’augmenter la fréquence jusqu’à 165 Hz. Cette technologie, développée en collaboration avec Pixelworks, assure une qualité d'image et une précision des couleurs sans équivalent. On peut compter sur un taux d’échantillonnage de 720 Hz. Notez la protection Corning Gorilla Glass Victus 2, soit le plus haut niveau actuellement disponible contre les rayures et les chocs.

Côté connectivité, les mobiles sont compatibles 5G, Bluetooth 5.3, NFC et Wi-Fi 6E avec la possibilité de passer au Wi-Fi 7 via une mise à jour. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque et les touches sensitives AirTrigger sont aussi de la partie sur les profils, sorte de gâchettes.

Les fonctionnalités orientées vers le gaming, telles que X-Sense et AI Grabber, enrichissent l'expérience de jeu. L'appareil offre également une recherche sémantique avancée et des technologies d'annulation de bruit basées sur l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur au quotidien.

Une configuration photo digne des meilleurs photophones

Jusqu’ici la partie photo était le parent pauvre des ROG Phone. Avec cette série, Asus a totalement revue sa copie et propose une configuration des plus poussées. En effet, la série ROG Phone 8 intègre un système de caméras triplement amélioré, offrant des possibilités photographiques étendues. Les trois smartphones sont dotés d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, accompagné d'un stabilisateur gimball hybride sur 6 axes 3.0, prometteur d’une qualité d'image remarquable. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels stabilisé optiquement permettant un zoom optique 3x garantissant des prises de vue nettes, même à distance. Pour les plus chevronnés des photographes, les mobiles sont capables d’enregistrer des photos en mode RAW via la fonction HyperClarity.

Les trois smartphones ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition sont alimentés par une batterie d’une capacité de 5500 mAh au total répartie en deux unités. Elle supporte la charge à 65 watts en mode filaire et peut également être rechargée sans fil à 15 watts.

Le ROG Phone 8 sera disponible à 1 099,99 € à partir du 31 janvier 2024. Comptez sur un prix de 1199,99 € pour le ROG Phone 8 Pro à la même date tandis que le ROG Phone 8 Pro Edition avec le système de refroidissement externe AeroActive Cooler X sera disponible à 1499,99 € à partir du 7 février 2024 uniquement sur le site de la marque. Une offre de précommande qui débute le 9 janvier 2024 concerne le modèle ROG Phone 8 Pro qui sera livré avec l’AeroActive Cooler X offert.