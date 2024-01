CES 2024 : TCL annonce une nouvelle série de smartphones, les TCL 50 dont certains modèles avec un écran NXTPaper

La série de nouveaux smartphones TCL 50 incarne l'engagement de la marque envers la diversité des choix et l'expérience de l'utilisateur. Composée de cinq modèles distincts, elle vise à satisfaire un large éventail de préférences, des amateurs de lecture aux professionnels en déplacement. Dotés de caractéristiques spécifiques, ces smartphones sont conçus pour offrir divertissement, productivité et confort. Toutefois, il faut noter que ces modèles ne sont pas proposés pour le marché européen. La marque nous en dira plus lors du prochain MWC de Barcelone. Cela permet tout de même de voir de quoi TCL est capable en attendant des mobiles à venir prochainement, chez nous.

Des nouveautés innovantes et les détails de chaque modèle

Chaque modèle de la série est équipé de haut-parleurs doubles et d'écrans plus grands pour une expérience audio-visuelle améliorée. Parmi les innovations notables, on trouve un mode e-reader pour les passionnés de livres et une connectivité 5G ultra-rapide pour les personnes qui sont régulièrement en déplacement.

Ainsi, les smartphones TCL 50 XL NXTPaper 5G et TCL 50 XE NXTPaper 5G sont les premiers smartphones embarquant la technologie NXTPaper disponibles sur le marché américain. Ces deux modèles offrent une clarté et une facilité de visionnage exceptionnelles. Ils combinent l'affichage TCL NXTPaper avec des haut-parleurs doubles pour une expérience audio-visuelle naturelle et confortable.

Sinon, le TCL 50 XL 5G est un modèle qui dispose d’un écran LCD FHD+ de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il profite de haut-parleurs doubles avec l’audio DTS, de 8 Go de mémoire vive avec la possibilité d’en rajouter de manière virtuelle. Une batterie de 5010mAh assure une autonomie suffisante pour plusieurs jours.

Le TCL 50 XE 5G, de son côté est doté d'un écran HD+ de 6,6 pouces avec une fréquence de 90Hz et bénéficie aussi de haut-parleurs doubles. Il embarque trois capteurs photo avec un module principal de 50 mégapixels. Il y a 8 Go de RAM boostés par l'extension de mémoire pour garantir des performances fluides. Lui aussi est équipé d’une batterie d’une capacité de 5100 mAh.

Enfin, le TCL 50 LE est un modèle compact mais puissant. Il est doté d'un écran HD+ de 6,6 pouces avec une fréquence de 90Hz ainsi que deux haut-parleurs. Son capteur photo principal dispose de 13 mégapixels. Il peut compter sur une batterie d’une capacité de 4000mAh et 4 Go de mémoire vive avec 64 Go de mémoire interne.

La marque nous a donné rendez-vous à Barcelone lors du MWC 2024 pour savoir quels seront les modèles qui seront disponibles en France.