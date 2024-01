In&Out Flip : le smartphone pliable à 360 degrés dévoilé au CES 2024 par Samsung Display

Lors du CES 2024, Samsung Display a organisé une présentation exceptionnelle d’une nouvelle technologie d’écran qui se plie aussi bien dans un sens que dans un autre. On parle de pliant intérieur et extérieur et permettant d’offrir une expérience de pliage à 360 degrés, se distinguant ainsi des appareils pliants que l’on connaissait jusqu’ici. Contrairement à ces derniers, le In&Out Flip ne nécessite pas de panneau supplémentaire à l'extérieur pour afficher les informations une fois plié, offrant ainsi un design élégant et fin avec un seul écran, même lorsqu'il est plié.

Un smartphone pliant qui promet beaucoup

Le In&Out Flip représente une nouvelle alternative pour les consommateurs qui préfèrent les smartphones en forme de barre en raison de l'épaisseur des produits pliables. Selon un représentant de Samsung Display, « Une fois repliés vers l'extérieur, l'avant et l'arrière du produit peuvent être utilisés comme écran, créant ainsi une nouvelle expérience utilisateur. »

Samsung Display a ainsi pu démontrer son expertise en matière de technologie pliante grâce à des tests de durabilité rigoureux. Les panneaux ont été pliés à des températures extrêmes, variant de -20 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. De plus, les panneaux pliants ont résisté aux rebonds de ballons de basket, aux frottements avec du sable et même à l'immersion dans l'eau. Ces essais approfondis devraient rassurer les futurs utilisateurs quant à la robustesse des produits pliants de Samsung, même dans des conditions difficiles.

Les autres innovations de Samsung Display en matière mobilité

Outre le In&Out Flip, Samsung Display a présenté une gamme d'autres produits innovants au CES 2024. Parmi eux, le Rollable Flex, un dispositif unique permettant à l'écran de s'étendre jusqu'à cinq fois sa taille d'origine lorsqu'il est déroulé, rappelant l'action de dérouler un parchemin. Un autre produit intrigant est le Flex Hybrid, qui propose à la fois les fonctionnalités des technologies pliantes et coulissantes. Enfin, Samsung Display présente également un étui pour écouteurs sans fil équipé d'un écran intégré. Ces produits illustrent l'engagement de Samsung à repousser les limites de la technologie d'affichage et à proposer des solutions innovantes aux consommateurs.