Soldes 2024 : ce forfait illimité 5Go à seulement 3,99€ est de retour !

Un forfait mobile à prix mini ? C'est possible avec le retour du forfait illimité 5Go de Auchan Telecom à seulement 3,99€ par mois ! Les soldes sont lancées, c'est donc le moment de se faire plaisir avec cette offre exceptionnelle, idéale pour les petits budgets et les besoins en data limités ! Venez la (re)découvrir sans plus attendre !

Soldes 2024 : le retour du forfait pas cher

Ça y est, les soldes sont officiellement lancées depuis hier matin. Les grandes enseignes comme les opérateurs de réseau mobile en profitent pour proposer de nombreuses offres en promo pour que les utilisateurs puissent réaliser de belles économies. Ces occasions peuvent nécessiter de bien s'y préparer afin d'éviter de trop dépenser face aux réductions alléchantes et au foisonnement d'offres. Alors, si vous aussi vous avez fait une liste pour appréhender en toute sérénité l'arrivée des soldes, peut-être qu'un forfait mobile à prix mini y figure !

La bonne nouvelle, c'est que l'opérateur low cost Auchan Télécom a remis à disposition son forfait illimité 5Go. Vous pouvez ainsi profiter d'un abonnement de téléphone pas cher avec des garanties intéressantes et utilisables en France métropolitaine comme à l'étranger. Avant de vous le présenter plus en détail, notez que ce forfait s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom et que c'est une exclusivité web. Ainsi, pour en bénéficier, il vous faudra souscrire en ligne.

5Go et l'illimité à seulement 3,99€

Ce forfait vous offre 5Go pour que vous puissiez surfer sur le net en France métropolitaine avec aisance. Vous pourrez aussi utiliser cette enveloppe data depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, en termes de communications, vous aurez l'opportunité de profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des zones précitées.

Intéressé ? Sachez que ce forfait illimité vous coûtera la modique somme de 3,99€ par mois au lieu de 4,99€.

Dernière information sur cette promo : le forfait 5Go est sans engagement. Vous êtes ainsi libre de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge. Cela permet de répondre à vos envies et besoins du moment, mais aussi de maintenir un équilibre budgétaire de manière immédiate.