C'est tombé ! L'iPhone 15 est soldé avec plus de 200 € de réduction

Les soldes sont là depuis hier et déjà nous pouvons découvrir des prix plus bas qu'à Noël ou au Black friday ! C'est au tour du dernier né d'Apple, l'iPhone 15, de connaître une véritable réduction de prix avec pas moins de 207 € de réduction par rapport à ses 969 € de prix de référence... Mirifique !

L'iPhone 15 est le nouveau cheval de course d'Apple. Sorti il y a quelques mois en faisant du bruit, l'iPhone 15 ne cesse de nous surprendre ! Ce ne sont pas les plus de 200 € de réduction chez Rakuten pendant les soldes qui vont nous faire dire le contraire ! L'iPhone 15 est tout en un : un objet de la culture populaire ; un outil formidable ; et un puissant appareil de haute technologie. Conçu et désigné par les meilleures équipes de recherche et développement, l'iPhone 15 est LE smartphone que l'on voudra obtenir si on est un véritable admirateur des technologies d'Apple.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3877 mAh

Pas de surprises à l'horizon, le constructeur Apple propose un véritable bijou avec cet iPhone 15. Il ne faut pas toujours se fier aux caractéristiques sur le papier, car malgré tous les débats et comparaisons que l'on entend régulièrement, l'iPhone 15 n'usurpe absolument pas sa puissance et est une merveille d'ergonomie, d'optimisation et d’innovation !

L'iPhone 15 est disponible à 762 € pour les soldes d'hiver !

Avec plus de 200 € de réduction chez Rakuten pendant les soldes, l'iPhone 15 est bien partie pour être l'une des stars des soldes d'hiver. L’appareil est un modèle importé neuf, avec une garantie de 2 ans et une compatibilité avec les opérateurs français.