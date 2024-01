Top 3 des forfaits pas chers réseau Orange : votre abonnement mobile de 40Go à 80Go à partir de 7,99€ !

À la recherche d'une offre mobile en promo pour les soldes tout en profitant du premier réseau de France ? Nous avons ce qu'il vous faut : notre sélection de trois forfaits économiques et sans engagement disponibles sur le réseau Orange, mis en avant par trois opérateurs low cost et à saisir dès maintenant !

Un forfait 80Go à seulement 9,99€/mois

Chez Lebara, vous pouvez profiter de 80Go pour seulement 9,99€ tous les 30 jours. Ce forfait sans engagement vous permet donc de naviguer sur la toile à hauteur de 80Go en France métropolitaine et d'apprécier les 5Go dédiés à votre connexion web depuis l'étranger, à savoir les pays de l'UE et les DOM. Notez que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale. En termes de communications, ce forfait vous donnera la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine.

En optant pour cette offre promotionnelle réservée aux nouvelles souscriptions, vous disposerez de 1Go supplémentaire fournis gratuitement le premier mois de votre abonnement ainsi que de la carte SIM offerte !

Un forfait illimité à 9,99€/mois

Également réservée aux nouvelles souscriptions, l'offre mobile de SOSH est au prix de 9,99€ par mois. Ce forfait illimité propose différentes garanties disponibles en France comme à l'étranger. En effet, vous pourrez disposer de 40Go en France métropolitaine ainsi que de 15Go pour rester connecté lors de vos séjours en Europe (hors Suisse et Andorre) ou encore dans les DOM.

Concernant vos communications, vous pourrez profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis l’ensemble des zones précitées. Vous avez des proches résidant dans les DOM ? Bonne nouvelle, vous bénéficierez de cet avantage également pour vos communications émises depuis la Métropole vers les numéros des DOM, sans surcoût !

Un forfait ajustable à prix réduit pendant 2 mois

De son côté, YouPrice propose un forfait soldé et ajustable bénéficiant d'une remise mensuelle les deux premiers mois d'abonnement. Ainsi, l'offre Le One - également disponible sur le réseau SFR - se présente comme suit :

jusqu'à 44Go en France métropolitaine : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

pendant 2 mois puis 9,99€/mois de 44Go à 50Go en France métropolitaine : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

pendant 2 mois puis 16,99€/mois de 50Go à 60Go en France métropolitaine : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois

Vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. De plus, depuis ces zones, l'opérateur vous octroie 10Go afin d'assurer votre itinérance en toute sérénité depuis l'étranger.