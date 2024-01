Realme et Rolex : une collaboration surprenante dans le monde des smartphones

La récente collaboration entre Realme, connue pour ses smartphones abordables, et Rolex, symbole du luxe en horlogerie, a conduit à la création d'une édition spéciale du Realme 12 Pro, marquant une fusion inattendue de l'accessibilité et du prestige.

Dans un domaine où les alliances entre les marques sont monnaie courante, la récente association entre Rolex et realme suscite l'intérêt. Ainsi, la marque de montres de luxe Rolex, réputée pour son élégance et son prestige, s'associe à realme, une entreprise reconnue pour la qualité abordable de ses smartphones. Cette collaboration a donné naissance à une version spéciale du Realme 12 Pro.

Un design raffiné et des caractéristiques impressionnantes

La conception du realme 12 Pro, élaborée avec la collaboration d'Ollivier Saveo, un designer éminent dans le monde des montres de luxe, se distingue par son élégance. Le téléphone arbore un dos arrondi avec une finition en cuir bleu foncé et des détails dorés, évoquant le luxe caractéristique de Rolex. De plus, son module de caméra rappelle le cadran emblématique des montres Rolex Oyster Perpetual, avec trois objectifs progressivement disposés sur un fond bleu foncé. Bien que la date de lancement officielle reste inconnue, des indices suggèrent une annonce potentielle le 28 janvier.

Au-delà de son apparence, le Realme 12 Pro+ se distingue par ses spécifications techniques impressionnantes. Il dispose d'un téléobjectif périscope innovant, promettant un zoom impressionnant de 120x de type numérique. L'écran AMOLED de 6,7 pouces offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide. Sous le capot, le smartphone est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, le positionnant ainsi dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme. Les options de configuration incluent jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage interne, garantissant des performances optimales.

Cette collaboration marque un tournant stratégique pour les deux entreprises. Rolex, traditionnellement associée à l'exclusivité et au luxe, s'aventure dans le secteur des technologies grand public en s'associant avec realme. D'un autre côté, cette dernière qui s’est récemment retiré du marché français et qui vise généralement à offrir un bon rapport qualité-prix, s'élève dans le segment du luxe grâce à ce partenariat. Cette démarche représente un contraste saisissant avec l'image habituelle de Rolex, élargissant potentiellement son public cible.