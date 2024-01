Google Pixel 8 : son prix se fait briser pour les soldes. Moins de 580 € pour un smartphone vendu au alentour de 800 € en temps normal

Le Google Pixel 8 est en ce moment à moins de 580 € avec ce partenaire certifié de la Fnac ! Une offre qui sent bon les soldes que nous vous présentons tout de suite dans cet article où nous revenons sur les performances du Pixel 8 et la promo qui nous intéresse aujourd'hui.

Le Google Pixel 8 est sorti il y a peu de temps et affiche déjà un avenir très prometteur ! Google montre plus que jamais que l’IA est l’avenir, et que les nouvelles technologies passent par les smartphones grâce à un appareil très performant et décidément haut de gamme. En ce moment, nous pouvons nous le procurer pendant les soldes pour seulement 579 € au lieu de ses 799 € habituels, soit 220 € de réduction sur le marketplace de la Fnac !

Fiche technique du Google Pixel 8

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Pixel 8 du géant américain Google est un smartphone qui propose des composants dignes des plus grands haut de gamme du moment, avec un écran magnifique, 8Go de RAM, et une superbe batterie. SI vous aimez la photographie, il faut savoir que les Pixels sont très réputés dans le domaine, et le Pixel 8 ne donne pas tort, il est excellent ! Et n’oublions pas de parler de la Google Tensor G3, la nouvelle puce ultra-performante de Google qui fait des merveilles avec cet appareil.

Le Google Pixel 8 est disponible sur la Fnac avec 220 € de réduction !

En ce moment, le Google Pixel 8 est disponible pour 574 €, un prix absolument imbattable pour ce smartphone que l’on trouve habituellement à 799 €, voire 699 € en ce moment pendant les soldes. Ce prix est donc très bas, et c’est une chance que ce soit auprès de la Fnac, car nous pouvons ainsi nous le procurer chez un partenaire certifié Fnac, avec un service satisfait ou remboursé, une garantie et l’accès à un excellent service SAV.