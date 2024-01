Samsung Galaxy S23 : On ne plaisante pas avec les soldes ! Samsung vous fait économiser 100 € et donne accès à un financement en 24 fois sans frais

Samsung est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de smartphone, et le Samsung Galaxy S23 est la figure de proue de cette compagnie. Il s'agit donc, de façon évidente, d'un smartphone qui propose ce que peut faire de mieux Samsung avec un prix relativement abordable, par rapport aux modèles les plus puissants de cette même gamme S23 (le S23 ultra en tête). En ce moment, pour les soldes, Samsung nous propose directement sur son site d'économiser 100 € en obtenant le Galaxy S23 à 699 € au lieu de ses 799 € hors soldes. À cela, s'ajoute la possibilité de payer votre achat en 24 fois, et cela, sans frais, ce qui revient à 29,13 € par mois pendant 2 ans.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S23 est sans aucun doute l'une des meilleures dans cette gamme de prix puisqu'elle propose tout ce que l'on peut attendre du haut de gamme, mais avec ce petit plus qui fait que Samsung se retrouve parmi les plus grands constructeurs de téléphone sur la planète. Écran AMOLED très sophistiqué, excellente autonomie, appareil photo incontestablement puissant... Le S23 possède tous les atouts !

Un S23 avec 100 € de moins et un financement en 24 fois sans frais

Samsung nous propose sur son site le Galaxy S23 avec un financement en 24 fois sans frais ainsi qu'une réduction de 100 € le faisant passer à 699 €. Une très belle remise, et une possibilité d'étalement sur 2 ans absolument remarquables pour accéder à un tout nouveau smartphone de nouvelle génération.