Samsung Galaxy A54 5G : il passe presque sous les 300 € avec ce code promo !

Le Samsung Galaxy A54 5G est le modèle milieu de gamme le plus puissant que nous propose le constructeur Samsung. Victime d'un énorme succès, cet appareil à toutes les qualités pour plaire puisqu'il propose une expérience ultra fluide et adaptée à toutes les situations que recherchent un utilisateur en 2024 et le tout à petit prix.

Le Samsung Galaxy A54 dans sa version 5G est le modèle de référence le plus puissant et le plus demandé des modèles milieu de gamme de la marque Samsung. Parmi les meilleures ventes de l'année dernière, il s'agit incontestablement d'un excellent smartphone et si l'on cherche à accéder à de la qualité à un prix raisonnable, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Proposé à 419 € par Samsung, nous pouvons le trouver en ce moment à seulement 307 € sur Rakuten avec en plus un code promo SUR5150 qui peut nous permettre de le faire descendre encore de 5 €, donc très proche de la barre des 300 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 dans sa version 5G propose une fiche technique tout à fait étonnante puisque nous retrouvons les composants qui auraient été largement du haut de gamme il y a encore deux à trois ans maximum. On dit souvent que la technologie va vite, et bien le Samsung Galaxy A54 5G est un parfait exemple. Nul besoin d'aller acheter un smartphone plus ancien dont les mises à jour ne seront plus accessibles, si vous pouvez vous procurer un Samsung Galaxy A54 au même prix. D'autant plus que vous ne trouverez pas beaucoup de smartphones qui proposent un écran, une batterie et un appareil photo de cette qualité à ce prix.

N’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy A54 5G

Le Samsung Galaxy à 54 5G avec plus de 100 € de réduction

En ce moment, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy A54 sur Rakuten à seulement 309 € avec en plus le code promo SUR5150 pour le faire descendre à 302 €, frôlant la barre symbolique des 300 €. Il s'agit d'une version internationale, mais qui est compatible avec tous les opérateurs français. En acquérant ce produit, vous gagnerez en plus 24,64 € offerts si vous êtes adhérents au club air, le programme de fidélité de Rakuten qui est gratuit.