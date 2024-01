Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : toujours plus bas ! Jusqu'à minuit vous pouvez vous le procurer à presque 300 €

Le Redmi Note 12 Pro Plus 5G de Xiaomi est la version la plus avancée des Redmi de 12e génération. Avec des caractéristiques techniques remarquables, il est actuellement disponible chez ce marchand à un prix réduit de 312 € grâce à un code promo, par rapport à son prix initial de 499 € hors soldes !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus propose actuellement le summum de la gamme Redmi Note, en attendant l'arrivée de la 13e génération à 13 h aujourd'hui ! Son constructeur Xiaomi connaît un grand succès avec sa gamme, qui offre un excellent rapport qualité-prix. Le prix de ce Xiaomi est affiché en ce moment à 327 € sur Rakuten mais avec la possibilité de lui ajouter le code RAKUTEN15 pour le faire encore descendre de 15 € !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G se démarque par ses performances impressionnantes, offrant des caractéristiques proches des modèles haut de gamme tout en maintenant un prix relativement abordable par rapport à ses concurrents. Avec des composants de haute qualité, tels que 8 Go de RAM, un écran Amoled, un capteur photo impressionnant comprenant une lentille principale de 200 Mpx, et une batterie de 5000 mAh, il s'affirme comme l'un des meilleurs choix en termes de rapport qualité-prix sur le marché actuel.

Le Redmi Note 12 Pro Plus est à un prix cassé avec ce coupon

Le Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement proposé à un prix très attractif chez Rakuten pendant les soldes. Bénéficiant d'une livraison rapide en 3 à 5 jours, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est prioposé à 327 €, mais avec en plus le code de réduction RAKUTEN15 pour le faire baisser d'encore 15 €.