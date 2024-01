Samsung présente officiellement les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra

Après plusieurs mois de rumeurs, Samsung a récemment tenu son événement Unpacked 2024 au SAP Center de San José, en Californie, où la marque a pu dévoiler officiellement leur nouvelle gamme de smartphones, la série Galaxy S24. Cette série se compose donc de trois modèles : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Ces nouveaux modèles embarquent les innovations les plus récentes de Samsung en matière de technologie mobile. Au-delà d'être de simples améliorations de leurs prédécesseurs, ces appareils ambitionnent de marquer un tournant significatif dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parmi les fonctionnalités inédites proposées, regroupées sous l'appellation Galaxy AI, on trouve la traduction automatique instantanée en messagerie ou par appel vocal, la transcription assistée, l'amélioration de photos avec la suppression des reflets, l'orientation automatique et la génération d'éléments manquants dans des images incomplètes, ainsi que la modification simplifiée des photos et la recherche par sélection d'éléments dans une image. Au-delà des fonctions AI, voyons tous les détails des configurations techniques de trois téléphones.

Tous avec le même chipset ?

Dans la dernière série de smartphones Galaxy S24 de Samsung, on trouve des caractéristiques haut de gamme en matière de performance et de connectivité. Le Galaxy S24 Ultra, qui est le modèle le plus sophistiqué de la gamme, embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération et est doté de 12 Go de RAM, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et efficace, même pour les applications les plus gourmandes. Ce modèle offre une large gamme de capacités de stockage, allant jusqu'à 1 To, avec des versions intermédiaires de 256 et 512 Go. Il est important de noter que l'extension de mémoire via une carte microSD n'est pas une option. De plus, ce modèle, tout comme les autres de la série, permet l'ajout de mémoire vive virtuelle ajustable entre 2 et 8 Go, en fonction des exigences de l'utilisateur.

Pour les modèles Galaxy S24+ et S24, la configuration varie selon les régions. En Europe, ils sont équipés d'un processeur Samsung Exynos 2400, tandis que dans d'autres marchés, ils bénéficient du même processeur Qualcomm que le modèle Ultra. Le Galaxy S24+ est muni de 12 Go de RAM, tandis que le S24 dispose de 8 Go. En ce qui concerne le stockage, le S24 est disponible avec soit 128 Go (format UFS 3.1) soit 256 Go (format UFS 4.0, plus rapide), tandis que le S24+ est proposé avec des options de 256 Go ou 512 Go (format UFS 4.0), sans la possibilité d'ajouter une carte mémoire externe.

En ce qui concerne la connectivité, la série Galaxy S24 est prête pour l'avenir. Le modèle Ultra se distingue par la prise en charge du Wi-Fi 7, assurant des vitesses de connexion ultra-rapides, parfaites pour les activités gourmandes en bande passante comme le streaming ou les téléchargements rapides. Les modèles S24+ et S24, bien qu'équipés du Wi-Fi 6E, offrent également des performances de connexion solides. Tous les modèles de la série supportent la 5G, le Bluetooth 5.3 et sont équipés d'un port USB Type-C.

Quels écrans pour les Galaxy S24 ?

Le modèle initial de la série Galaxy S24 de Samsung se distingue par son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, offrant une résolution Full HD+ (1080x2340 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, compatible avec la technologie LPTO, pour des images claires et fluides. Quant au Galaxy S24+, il va plus loin en termes de qualité d'affichage avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, affichant une résolution QHD+ (1440x2880 pixels), alliant grandeur et netteté pour une immersion visuelle supérieure.

Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, dispose d’un écran plat Dynamic AMOLED 2X sur une diagonale de 6,8 pouces, avec une résolution de 1440x3088 pixels. Il est important de noter que ce modèle est fourni avec un stylet intégré au châssis, pratique pour la prise de notes ou le dessin. Il a la particularité de pouvoir ajuster dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, comme les autres modèles.

Les trois modèles partagent la compatibilité avec le format HDR10+ et peuvent atteindre une luminosité maximale de 2600 cd/m², d'après les informations fournies par la marque. Pour augmenter leur résistance aux chocs et aux rayures, l'écran du Galaxy S23 Ultra est protégé par la dernière innovation de Corning, le Gorilla Glass Armor (Victus 3), alors que les deux autres utilisent la technologie Victus 2, comme sur les Galaxy S23.

Des configurations photo plus avancés que sur les précédents

Dans le domaine de la photographie, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec son ensemble de quatre caméras arrière. Il est équipé d'un capteur principal amélioré de 200 mégapixels, bénéficiant d'une stabilisation optique. Cette stabilisation est également présente sur ses deux téléobjectifs : l'un de 50 mégapixels offrant un zoom optique de 5x, et l'autre de 10 mégapixels pour un zoom optique de 3x. De plus, l'appareil intègre un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Les Galaxy S24 et S24+ ne sont pas en reste avec leurs capacités photographiques avancées. Ils sont équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, promettant des images plus lumineuses. Ces modèles incluent également un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, capable de réaliser un zoom optique de 3x.

Concernant la caméra frontale, utilisée pour les selfies et les appels vidéo, les trois modèles sont équipés d'un capteur de 12 mégapixels.

Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, le Galaxy S24 Ultra maintient une batterie de 5000 mAh, identique à son prédécesseur. Les Galaxy S24 et S24+ voient leur capacité de batterie augmentée, atteignant respectivement 4000 mAh et 4900 mAh. Le Galaxy S24 est compatible avec une charge filaire de 25 watts, tandis que les modèles S24+ et Ultra supportent une charge de 45 watts. Les trois appareils peuvent être rechargés sans fil à 10 watts et disposent d'une fonction de charge inversée pour alimenter d'autres appareils connectés.

Quel design et quel coloris ?

La série Galaxy S24 de Samsung affiche un design qui suit la continuité esthétique de ses prédécesseurs, caractérisé par une simplicité élégante. Les trois modèles présentent un dos épuré, avec les lentilles des appareils photo placées dans le coin supérieur gauche, dans un arrangement discret et sans fioritures. Le Galaxy S24 se distingue par sa compacité, tandis que le Galaxy S24+ est légèrement plus grand, tout en conservant le même style. Ces deux modèles sont construits autour d'un châssis en aluminium. Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, est le plus grand des trois et bénéficie d'un châssis en titane, ajoutant une touche de distinction supplémentaire.

La gamme de couleurs pour le Galaxy S24 et le S24+ inclut quatre options : noir, argent, indigo (une teinte de violet), et crème (un blanc cassé). De son côté, le Galaxy S24 Ultra se décline en quatre finitions exclusives : noir titane, gris titane, violet titane et ambre titane (une nuance de jaune). De plus, des coloris spéciaux tels que le bleu, le vert et l'orange seront disponibles exclusivement sur le site du fabricant pour les modèles S24 et S24+.

En termes de résistance, tous les modèles sont certifiés IP68, garantissant une étanchéité totale à l'eau et à la poussière.

Prix, disponibilité et 7 ans de mises à jour

Dans une démarche similaire à celle de Google avec ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Samsung a décidé d'offrir 7 ans de mises à jour pour le système Android et la sécurité sur sa nouvelle série Galaxy S24. Cette initiative assure aux utilisateurs l'accès aux dernières fonctionnalités et une longévité accrue de leurs appareils.

Les nouveaux modèles Galaxy S24 seront disponibles en magasin à partir du 31 janvier 2024. En amont, Samsung met en place des précommandes accompagnées d'offres promotionnelles attractives. Pour toute précommande effectuée entre le 17 et le 31 janvier 2024, les clients bénéficieront d'une capacité de stockage doublée, d'une option de reprise de leur ancien téléphone avec un bonus de 50 € sur l'achat d'un Galaxy S24 ou de 100 € pour les modèles Galaxy S24+ ou Galaxy S24 Ultra.

Pour ce qui est des prix, le Samsung Galaxy S24 est commercialisé à 899 € pour le modèle 8+128 Go et à 969 € pour la version 8+512 Go. Le Samsung Galaxy S24+ est quant à lui vendu à 1169 € pour la configuration 12+256 Go et à 1289 € pour le modèle 12+512 Go. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible à 1469 € pour la version 12+256 Go, à 1589 € pour le modèle 12+512 Go et à 1829 € pour la configuration la plus élevée, 12Go+1To.



