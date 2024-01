Samsung Galaxy S24 : Avec un paiement en 24 fois sans frais, voici où trouver la meilleure offre de lancement de la nouvelle figure de proue de Samsung

Le Samasung Galaxy S24 est un véritable chef d’œuvre de technologie. Si la question se pose chaque année pour savoir s'il est pertinent de sortir aussitôt un smartphone et si celui-ci propose une véritable évolution dans ses performances par rapport à l'année dernière ; 2024 vient répondre avec deux lettres : IA. Eh oui, cette année commence à peine, mais nous pouvons déjà imaginer sans peine que ce sera l'année de l'Intelligence Artificielle pour les smartphones. Google lance Gemini Nano, tandis que Apple et le géant Samsung lui emboite le pas. Comme le dit si bien la communication de Smsung « Galaxy AI est là ». En plus de cela, le smartphone offre bien évidemment une expérience encore améliorée par rapport au Galaxy S23, et c'est bien normal. Ce qui est cependant plus étonnant, c'est le prix du Galaxy S24 que l'on peu trouver déjà à partie de 899 €, mais en plus Samsung propose la version 256 Go au même prix que la 128 Go grâce à 60 € de réduction, c'est à dire moins cher que le S23 à son lancement, et en plus avec la possibilité de la payer en 24 fois sans frais.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 propose une véritable amélioration dans ses performances par rapport au Galaxy S23. Tout d'abord, selon le test de AnTuTu Benchmark, le Galaxy S24 avec sa puce Samsung Exynos 2400 affiche une performance supérieure de 16%, avec un score de 1713K par rapport aux 1480K du Galaxy S23. De plus, le Galaxy S24 est équipé d'un processeur avec deux cœurs supplémentaires, ce qui renforce encore sa puissance de traitement. Selon le test de GeekBench 6 le Galaxy s24 affiche également une amélioration de 20% en mode monocœur, avec des points atteignant 2198 par rapport aux 1830 du Galaxy S23, indiquant une réactivité et une vitesse d'exécution supérieures pour les tâches quotidiennes. Et bien sûr, l'arrivé de la nouvelle IA de Samsung Galaxy AI, est un autre atout majeur qui ouvre vers un le futur ce smartphone qui devrait se voir actualiser en termes de mises à jours Android pour les sept prochaines années !

La meilleure offre de lancement du Samsung Galaxy S24

Samsung propose la version 256 Go du Galaxy S24 au même prix que la version 128 Go, soit 899 €, grâce à une réduction de 60 €. Un prix est inférieur à celui auquel le Galaxy S23 a été lancé ! De plus, il est possible de payer le Samsung Galaxy S24 en 24 fois sans frais. Et Samsung vous offre une coque Paris 2024 en plus de cela.