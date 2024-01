Galaxy S24, le plein de fonctions d’intelligence artificielle avec le pack Galaxy AI

Les nouvelles fonctions Galaxy AI sont disponibles pour les smartphones Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dès leurs lancements. Toutefois, la marque a également prévu d’en faire profiter les précédents modèles. Ainsi, les Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra ainsi que les pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 pourront en bénéficier, via une mise à jour qui sera disponible d’ici la fin du premier trimestre 2024.

Voyons de quoi il s’agit exactement.

La Traduction Instantanée des Galaxy S24 change la donne en communication internationale, permettant des échanges fluides dans différentes langues lors d’appels téléphoniques. Cette innovation est idéale pour dialoguer avec des collègues ou des clients internationaux, naviguer lors de voyages à l'étranger, ou interagir avec des étudiants de diverses nationalités. Elle traduit et transcrit dans les 2 sens, en temps réel des conversations de téléphoniques. Elle est traitée localement et ne demande pas de connexion de données.

Par ailleurs, la fonction Interprète des Galaxy S24 traduit et retranscrit en temps réel les conversations en face-à-face, là aussi, sans nécessité de connexion internet. Cette capacité permet une compréhension mutuelle et bidirectionnelle, avec un affichage simultané des échanges dans les langues respectives des interlocuteurs sur l'écran.

L'Assistant Message, exclusif au clavier Samsung, aide les utilisateurs à composer des messages adaptés à divers contextes et destinataires. Il peut même traduire en temps réel dans 13 langues différentes, avec une expansion linguistique prévue dans les mois à venir.

L'Assistant Notes est intégré à l’application Samsung Notes. Cette fonction utilise l'intelligence artificielle pour créer des résumés automatiques et structurer les notes de manière efficace, ce qui est particulièrement utile pour les professionnels et les étudiants. En plus de générer des résumés, cet assistant peut concevoir des mises en page attractives et des couvertures personnalisées pour chaque ensemble de notes.

L'Assistant Retranscription est une autre innovation notable des Galaxy S24 et à venir sur d’autres modèles comme indiqué plus haut. Cette fonction permet de transcrire, de résumer et de traduire au besoin les enregistrements audio, pouvant distinguer jusqu'à dix voix différentes. Cette fonction est particulièrement utile pour résumer des réunions, des conférences ou des interviews.

L’IA au cœur de la recherche

En partenariat avec Google, Samsung a développé la fonctionnalité « Entourer pour chercher », qui permet une recherche en ligne rapide et intuitive. Cette méthode de recherche sera également disponible sur les modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google à partir de janvier 2024. Pour rechercher un élément, on commence par appuyer longuement sur le bouton Accueil puis on entoure, on surligne, on dessine ou on appuie sur n’importe quel élément affiché sur l’écran du téléphone afin d’obtenir des résultats.

L’intelligence artificielle à l’aide de l’amélioration des photos et des vidéos

En termes de photographie, les Galaxy S24 introduisent le moteur ProVisual, une avancée majeure dans la photographie mobile. Pour l'édition d'images, Samsung propose des outils intuitifs et puissants pour améliorer les photos, y compris la possibilité d'effacer des éléments indésirables et de faire des retouches créatives avec l'aide de l'IA. Il est ainsi possible d’éliminer les reflets d’une vitre, de se voir proposer des suggestions d’améliorations automatiques.

On peut également déplacer des objets sur une image tandis que l’application génère automatiquement le fond pour une parfaite intégration. Si une photo est de travers, par exemple, on peut demander son redressement alors que l’IA va combler les parties manquantes de l’arrière-plan. Notez qu’après modification, les clichés retouchés sont marqués d’un filigrane et une mention est ajoutée dans les métadonnées du fichier.

En outre, le mode Nuit a été retravaillé pour profiter du Space Zoom des mobiles Galaxy S24. Les caméras profitent d’un mode spécifique permettant de réduire le bruit et, le cas échéant, compenser les mouvements.

Pour les vidéos, la fonction Ralenti Instantanée sert pour le ralentissement (type slow-motion) de n’importe quelle vidéo en ajoutant des images additionnelles s’appuyant sur les existants. Enfin, les photos peuvent être intégrées avec des données HDR sur plusieurs applications de réseaux sociaux pour apparaître sous un meilleur jour.

Android Auto vous aide à rester concentrer

Enfin, grâce à l'intelligence artificielle, Android Auto simplifie désormais la gestion des communications en voiture. Lorsque vous êtes au volant, l'application réduit les distractions en condensant automatiquement les messages longs ou les échanges intenses dans les groupes de discussion. Ainsi, rester en contact devient plus sûr sans compromettre votre attention sur la route. Android Auto propose également des suggestions intelligentes pour des réponses et des actions, accessibles d'un simple geste, sans avoir à manipuler votre téléphone. Par exemple, si vous devez rejoindre un ami dans un lieu qu'il a partagé, une simple pression sur l'adresse déclenche le guidage GPS, et votre heure d’arrivée estimée peut être envoyée automatiquement. Vous avez même la possibilité d’appeler votre ami directement depuis l'interface.