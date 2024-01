Accessoires exclusifs pour les Galaxy S24 grâce à une collaboration avec des artistes européens

Samsung Electronics a récemment annoncé une collaboration avec trois artistes européens pour créer une série d'accessoires exclusifs destinés à la nouvelle gamme Galaxy S24 mais aussi pour le Galaxy Z Flip5. Cette initiative allie technologie et art, offrant une expérience enrichie et unique.

Samsung Electronics, dans un effort pour fusionner l'art et la technologie, a dévoilé une collaboration avec trois artistes de renom européens. Ces artistes sont Ricardo Cavolo d'Espagne, Steven Wilson du Royaume-Uni et Yeye Weller d'Allemagne. L'objectif de cette association est de proposer des accessoires distinctifs pour la série Galaxy S24, incluant les modèles Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Chaque artiste a apporté sa touche personnelle, inspirée par sa culture et son style unique, pour créer des coques pour les trois modèles de la série Galaxy S24 ainsi que pour le Galaxy Z Flip5. Ces créations ne se limitent pas à leur aspect esthétique, elles intègrent également des fonctionnalités technologiques avancées.

Expérience enrichie, quand la technologie et l’art se rencontrent, les œuvres des artistes

Les coques conçues par ces artistes sont équipées de la technologie Near Field Communication (NFC), permettant une interaction unique avec les appareils Galaxy. Lorsqu'un accessoire est connecté, les utilisateurs peuvent voir une animation spéciale sur l'écran de leur appareil, enrichissant l'expérience utilisateur. De plus, ceux qui achèteront ces accessoires bénéficieront d'un cadran de montre Galaxy Watch 6 assorti, offert en cadeau spécial.

Ricardo Cavolo, connu pour son style qui mélange l'art populaire et l'esthétique médiévale, a créé pour cette collaboration l'œuvre « Flaming Heart ». Cette illustration présente un cœur enflammé sur un fond bleu ciel orné d'étoiles blanches, destinée aux accessoires Galaxy S24 et Galaxy Z Flip5.

Steven Wilson, un illustrateur basé à Londres, a conçu une œuvre captivante mettant en vedette un bouledogue, accompagné de lignes audacieuses et de couleurs vives.

Yeye Weller, originaire de Münster en Allemagne, a apporté sa contribution avec l'illustration "Spread Love", qui orne à la fois les coques de la série Galaxy S24 et celles du Galaxy Z Flip 5, ainsi que le cadran de la montre Watch 6.

Disponibilité et prix

La collection exclusive d'accessoires est disponible depuis le 17 janvier sur le site officiel de Samsung. Initialement lancée dans 16 pays, y compris la Corée, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Australie et le Brésil, cette collection sera étendue à 20 pays au total d'ici le 26 janvier. Comptez 44,90 € pour une coque, quelque soit le modèle choix.