Samsung Galaxy S24 Ultra : Voici, selon nous, sa meilleure offre de lancement à saisir avec un financement en 24 fois sans frais et une belle remise

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable chef-d'œuvre technologique. Et s'il y a bien une nouveauté qui nous le démontre, c'est l’arrivée de Galaxy AI, l'intelligence artificielle développée par Samsung. Cette avancée s'ajoute à des composants toujours plus poussés par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra. Le plus puissant des Samsung sorti à ce jour est disponible en ce moment sur le site de Samsung dans sa version 512 Go au même prix que sa version 256 Go c'est-à-dire à 1469 € faisant une réduction de 120 € ! C'est d'après nous sa meilleure offre.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec son design magnifique, le Samsung Galaxy S24 Ultra est sans aucun doute le modèle Premium au sein de la famille des Galaxy S24 Series du fabricant sud-coréen. Il nous propose un écran Dynamic AMOLED 2X avec une technologie QHD+ de 6,8 pouces... difficile de faire mieux, avec en plus un taux de rafraîchissement adaptatif variant de 1 à 120 Hz. Mais, c'est surtout le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui fait de cet appareil le summum de la puissance sur le marché actuel ! Ce sont également l'arrivée de Galaxy AI et la promesse de 7 ans de mises à jour qui achève de nous convaincre sur la pertinence du S24 Ultra par rapport au S23 Ultra.

La meilleure offre de lancement selon nous pour le Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement disponible sur le site de Samsung dans sa version 512 Go au même prix que sa version 256 Go c'est-à-dire à 1469 € faisant une réduction de 120 € ! Mais en plus, vous pouvez le financer en 24 fois et cela sans frais, ce qui fait une énorme différence, compte tenu de son prix élevé !