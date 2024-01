Dernier jour pour saisir la promo de Cdiscount Mobile : votre forfait mobile 60Go à seulement 7,99€ !

Un forfait 60Go à prix cassé

Depuis quelques temps l'opérateur low cost Cdiscount Mobile mettait en avant une offre promotionnelle avec 60Go de data au prix cassé de 7,99€ par mois ! Eh bien, si vous pensiez être passé à côté de cette dernière, sachez que vous allez pouvoir en profiter si vous souscrivez au forfait 60Go avant ce soir, minuit ; heure à laquelle la promo se termine.

Ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom et bénéficie d'une remise mensuelle de 2€ sur le tarif de base (à savoir 9,99€/mois), et ce, même au-delà de la première année d'abonnement. Vous pouvez ainsi réaliser une économie de 24€ sur votre budget de téléphonie mobile dès la première année de votre abonnement. De plus, vous aurez la possibilité de résilier celui-ci dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Notez par ailleurs qu'en souscrivant à cette offre, vous ne paierez votre carte SIM que 1€ au lieu des 10€ habituellement facturés !

Enfin, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour ce faire, il vous faudra renseigner votre code RIO qui vous sera envoyé par SMS après avoir contacté gratuitement le 3179.

Des garanties en France comme à l'étranger

En termes de data, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 60Go en France métropolitaine et rester connecté lors de vos séjours au sein des pays de l'Union européenne et des départements d'outre-mer grâce aux 10Go dédiés à cet effet. S'ajoutent à ces destinations les pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Avec ce forfait illimité, vous pourrez communiquer avec vos proches en toute sérénité grâce à l'illimité prévu par cet abonnement mobile. En effet, vous bénéficierez des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l'ensemble des zones et pays précités.