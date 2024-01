iPhone 12 Pro : Du reconditionné français de qualité supérieure et à prix cassé ? Nous on dit oui !

L'iPhone 12 Pro est aujourd'hui difficile à trouver en version neuve, et pourtant, il ne faut pas s'en attrister, car il n'a pas disparu pour autant ! Vous pouvez le trouver en version reconditionnée à 444 € ce qui est impressionnant quand on sait qu'il était vendu neuf plus du double de ce prix !

L'iPhone 12 Pro a remporté un grand succès au sein de la gamme d'Apple. Dans un marché où les iPhones sont à la fois très prisés et parmi les smartphones les plus coûteux, il est courant de se tourner vers des modèles plus anciens et donc plus abordables. À l'heure actuelle, l'iPhone 12 Pro se distingue comme l'un des choix les plus judicieux, étant suffisamment récent pour offrir des performances puissantes, mais assez ancien pour être proposé à moins de la moitié de son prix en version reconditionnée. Sur le site de CertiDeal, vous avez l'opportunité de dénicher l'iPhone 12 Pro à des tarifs attrayants, selon son état. En version correcte, il est disponible à 444 €, en très bon état à 453 €, et en parfait état à 471 €. En exclusivité premium, vous pouvez l'acquérir pour 511 €, avec un écran garanti 100 % d'origine Apple, une exclusivité CertiDeal garantissant une qualité irréprochable. La livraison comprend un câble de recharge, une garantie de 2 ans, et le téléphone est reconditionné en France.

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

A14 Bionic Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12 Pro était l'un des modèles les plus puissants proposés par Apple il y a encore 3 ans. Doté d'une puce A14 Bionic et de ses 6Go de RAM, il est effectivement d'une grande puissance dans ses calculs, polyvalent, et optimisé. Avec un magnifique écran OLED et une taille ergonomique, il affiche une haute résolution avec ses 2532 x 1170 pixels, pour un effet saisissant au niveau de la précision et des couleurs.

L'iPhone 12 Pro reconditionné en France par CertiDeal !

