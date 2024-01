Bons plans à saisir : profitez des nouvelles promos de La Poste Mobile !

L'année 2024 commence bien avec les nouvelles promos de l'opérateur La Poste Mobile ; de quoi permettre à tout le monde de trouver son compte en termes de data et de tarifs avec de 100Mo à 250Go de data à des prix attractifs et des réductions pour les abonnés à la Box SFR ! On vous dit tout dans cet article pour que vous puissiez profiter de ces forfaits à prix doux dès maintenant !

Un forfait à prix mini

L'opérateur La Poste Mobile met en avant de toutes nouvelles promotions permettant aux utilisateurs d'obtenir un forfait mobile illimité à prix canon. Le moins cher de cette nouvelle gamme est le forfait 100Mo à 4,99€ par mois. Bonne nouvelle pour les abonnés de la Box SFR, ce forfait est gratuit !

Ce dernier est sans engagement et vous donne la possibilité de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM. Bien entendu, vous aurez 100Mo à disposition. Notez néanmoins que cette enveloppe data, utilisable depuis les zones précitées, ne vous permettra pas de naviguer sur la toile à proprement dit, mais évitera le hors-forfait en consultant un ou deux sites Internet.

Des forfaits économiques avec l'option 5G

Trois forfaits sans engagement viennent compléter la gamme des offres de La Poste Mobile. Chacun d'eux vous permettra de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Ils profitent également de tarifs préférentiels si vous êtes d'ores et déjà client de la Box SFR.

Le forfait 70Go est au prix de 10,99€ par mois (9,99€/mois pour les abonnés Box SFR) et vous fournit 70Go en France métropolitaine, dont 15Go lors de vos séjours à l'étranger, à savoir l'UE et les DOM. Si vous souhaitez davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait 130Go à 14,99€ par mois (tarif préférentiel à 12,99€/mois). Avec ce forfait, vous bénéficierez de 130Go pour surfer sur le web en France métropolitaine et de 25Go pour rester connecté depuis les zones internationales susmentionnées.

Ces deux forfaits illimités sont compatibles avec l'option 5G qui vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.

Le forfait 250Go offre un maximum de data et propose de profiter de la vitesse 5G gratuitement ! Le tarif de cette offre mobile s’élève à 19,99€ par mois ou 17,99€ par mois si vous êtes abonné à la Box SFR. Ainsi, vous disposerez des garanties suivantes :