Samsung Galaxy A34 5G : aujourd'hui seulement vous pouvez le trouver à 241 € avec ce code promo

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone à cheval entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Lancé en 2023, ce smartphone se veut un véritable pont entre l'accessibilité d'un côté et la praticité de l'autre. S'il est proposé à petit prix, il n'en reste pas moins qualitatif avec un écran Amoled, un appareil photo net précis avec même de la vidéo en 4K et une excellente batterie. Pour faire simple, si vous recherchez un nouveau téléphone, mais que vous ne souhaitez pas trop dépenser dans du haut de gamme, car vous n'avez pas l'utilité d'un smartphone de compétition, eh bien le Galaxy A34 5G est idéal puisqu'il se concentre sur l'essentiel, et le fait très bien. En ce moment, vous pouvez le trouver à 256 €, mais avec en plus un code promo RAKUTEN15, qui fait descendre le prix de 15 € ce qui fait 241 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Galaxy A34 5G propose des performances tout à fait pertinentes pour un smartphone qui se veut accessible. Si vous souhaitez un nouveau smartphone, il y a de véritables avantages à se tourner vers ce type de modèles, plutôt que vers des anciens téléphones : les mises à jour se font régulièrement et pendant plusieurs années sur les smartphones de Samsung, ce qui n'est plus le cas de smartphones plus anciens et surtout, la qualité globale de l'appareil est supérieure en termes de performance, de batterie, de photos.

Retrouvez ici notre test complet !

Un bon de réduction sur Rakuten pour aujourd'hui seulement !

Actuellement, vous pouvez le trouver à 256 €, mais avec en plus un code promo pour aujourd'hui seulement avec RAKUTEN15, qui fait descendre le prix de 15 € ce qui fait 241 €, un prix vraiment bas pour ce smartphone qui propose des services complets et adaptés à 2024.