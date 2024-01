Xiaomi Poco X5 5G : 110 € de réduction sur une version française, ça vous dit ?

Le Xiaomi Poco X5 5G est un des smartphone au design et aux performances résolument tournés vers l'expérience des ses utilisateurs et avec les 110 € de réduction que nous pouvons trouver en ce moment chez chez ce marchand, pas de toute qu'il va convaincre bon nombre d'entre nous, même les gamers !

Xiaomi est une marque qui commence à véritablement compter sur le marché ! Dans un contexte où il devient essentiel de donner accès à des contenus multimédias streaming vidéo et audio, Jeux Mobiles, voire Jeux Video tout court, avec l'arrivée de titre plus complexe destinés également aux consoles et ordinateurs, le Xiaomi Poco X5 propose des composants optimisés pour cela tout en étant en ce moment à seulement 189 € sur Rakuten dans sa version française avec 2 ans de garantie et envoyé directement par Rakuten !

La fiche technique du Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Ce Poco X5 5G du fabricant chinois Xiaomi, propose un écran Full HD+ AMOLED avec 120 Hertz de taux de rafraîchissement. Idéal pour le streaming vidéo et le jeu, mais aussi tout simplement pour naviguer sur votre téléphone ou regarder des photos. Le X5 est animé par la puce Snapdragon 695, reconnue comme l'une des meilleures d'entrée de gamme et est soutenu par une batterie munie d'une charge rapide de 33 watts et de 5000 mAh. Côté photo également, il réussit à proposer une qualité plutôt poussée.

Un smartphone milieu de gamme au prix d'un bas de gamme sur Rakuten !

Le Xiaomi Poco X5 est à seulement 189 € sur Rakuten dans sa version française avec 2 ans de garantie et envoyé directement par Rakuten et non un vendeur tiers, permettant une livraison rapide avec un excellent suivi !