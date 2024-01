Xiaomi Redmi Note 13 : Vente flash ! Il est à moins de 200 € avec cette offre exclusive sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 13 est en ce moment disponible sur Amazon pour seulement 199 €. Il s'agit d'une vente flash sur le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous vous disons tout sur cette excellente offre !

Le Xiaomi Redmi Note 13 est sorti début janvier. Il s'agit d'un smartphone d'entrée de gamme qui vient succéder à la 12e génération de Redmi Note propulsée par Xiaomi sur le devant de la scène. S'il y a une chose de sûr c'est que cette gamme défie tous les records en étant numéro 1 des ventes sur Amazon, et on espère que ce sera le cas pour le Xiaomi Redmi Note 13 et ses déclinaisons Pro et Pro Plus, car il s'agit d'excellents smartphones.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 6080

: Mediatek dimension 6080 RAM : 6Go ou 12Go

: 6Go ou 12Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Avec sa fiche technique idéale pour la plupart des situations, le Xiaomi Redmi Note 13 fait partie des appareils les plus intéressants que nous avons pu voir dans cette catégorie. Il possède un grand écran avec une technologie AMOLED, il est soutenu par 6 Go de RAM et propose une batterie de 5000 mAh. À moins de 200 €, il est très difficile de trouver mieux.

Xiaomi redmi note 13 est disponible à 199 € sur Amazon dans les meilleures conditions

En ce moment, il n'y a pas que sur Amazon que nous pouvons trouver le Xiaomi Redmi Note 13 à 199 €, c'est le cas également sur le site de son constructeur ou chez Rakuten. Mais, Amazon propose un service de livraison impeccable avec 2 ans de garantie, et il s'agit d'une version française. Il est vrai que passer par Amazon a souvent quelque chose de rassurant, notamment au niveau de la livraison.