Votre forfait illimité à moins de 5€, c'est possible chez ces trois opérateurs low cost !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait illimité à prix mini, vous allez certainement trouver votre bonheur parmi l'une de ces trois offres en promo disponibles chez ces opérateurs low cost ! De 100Mo à 5Go à moins de 5€ par mois et sans engagement, vous aurez le choix parmi le réseau utilisé, un tarif attractif ou encore une enveloppe data qui correspond à vos besoins !

5Go à 3,99€ sur le réseau Bouygues Telecom

C'est une exclusivité web que vous propose Auchan Telecom. Le forfait 5Go est à seulement 3,99€ par mois et disponible sur le réseau Bouygues Telecom. Ce forfait à prix mini est sans engagement et vous permettra de disposer de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).

En ce qui concerne votre enveloppe data, l'opérateur n'a pas lésiné puisqu'il vous offre 5Go pour que vous puissiez naviguer sur la toile où que vous soyez dans la zone Europe !

100Mo à prix cadeau sur le réseau SFR

Chez La Poste Mobile, vous pouvez souscrire à son forfait le plus économique de sa gamme, à savoir le forfait SIM 100Mo. Au petit prix de 4,99€ par mois, ce forfait sans engagement vous offre la possibilité de profiter des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'UE et les DOM.

100Mo vous sont proposés, utilisables depuis ces destinations. Notez toutefois que cette enveloppe data ne vous permettra pas de regarder des vidéos, seulement d'avoir une utilisation sommaire de votre boite mail.

Ce forfait s'appuie sur le réseau SFR et est gratuit pour les abonnés de la Box SFR !

Une offre ajustable dès 4,99€

De son côté, YouPrice met en avant le forfait Le Mini à prix réduit les deux premiers mois d'abonnement si vous sélectionnez le réseau Orange. Ce forfait sans engagement est ajustable et vous permet de varier votre consommation de gigas selon vos besoins du moment.

Voici plus précisément comment se présente l'offre Le Mini avec le réseau Orange :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois pendant 2 mois puis 5,99€/mois

de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

Et avec le réseau SFR :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois

de 5Go à 7Go : 8,99€/mois

de 7Go à 10Go : 10,99€/mois

Vous bénéficierez bien entendu de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble en France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Depuis ces dernières zones, vous pourrez également rester connecté grâce aux 5Go dédiés à cet usage.