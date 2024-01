iPhone 13 Pro : reconditionné en France, il est au prix d'un iPhone 13 classique avec en plus un code pour les soldes !

L'iPhone 13 Pro a remporté un franc succès lors de sa sortie. Les soldes s'approchent doucement de leurs fin, mais il est toujours temps de se le procurer à prix cassé en version reconditionné, n'étant plus disponible en neuf sur le site de sn constructeur. Le prix de départ est de 588 €, et vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans. De plus, vous avez la possibilité de recevoir l'appareil avec une batterie neuve !

L'iPhone 13 Pro a connu un grand succès au sein de la marque Apple. Les iPhones sont à la fois très prisés et parmi les smartphones les plus coûteux du marché, il est donc tout naturel de se tourner vers des modèles d'il y a deux ou trois ans pour bénéficier d'un petit prix, mais aussi des mises à jour toujours d'actualités. Actuellement, l'iPhone 13 Pro se présente comme l'un des choix les plus pertinents puisqu'il peut être trouvé au prix de sa version basique en reconditionné.

Sur le site de CertiDeal, vous avez l'opportunité de trouver l'iPhone 13 Pro à des prix abordables. En version correcte, il est disponible à 588 €, en très bon état à 614 €, et en parfait état à 626 €. En exclusivité premium, vous pouvez même l'acquérir pour 680 €, avec un écran garanti à 100 % d'origine Apple, une exclusivité CertiDeal, promettant une qualité impeccable. La livraison comprend un câble de recharge, une garantie de 2 ans, et le téléphone est reconditionné en France. Autre avantage, il est connu que la batterie des iPhone vieillit mal, mais vous pouvez acheter votre nouvel appareil avec une batterie neuve ! De plus, avec le code SOLDES vous réduisez la facture de 15 € sur votre achat.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : OLED de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Processeur : Puce A15 Bionic

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 128 Go stockage interne

Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Batterie : 3125 mAh avec charge rapide 20W et recharge sans fil

L'iPhone 13 Pro du géant américain Apple est un smartphone puissant qui propose un appareil photo de grande qualité, un écran OLED du plus bel effet, et une puissance véritablement digne du haut de gamme grâce à 8 Go de RAM et sa puce A15 Bionic. L'iPhone 13 Pro est une valeur sûr qui bénéficie toujours de mises à jour de son constructeur.

L'iPhone 13 Pro au prix de son modèle antérieur et reconditionné en France !

