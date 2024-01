Jusqu'à 4 forfaits illimités à 9,99€ pour les clients de la nouvelle Freebox Ultra et Ultra Essentiel !

Vous souhaitez faire des économies ? Alors, cette offre Free fraîchement lancée devrait vous intéresser... Pour tout abonnement à la nouvelle Freebox Ultra et Ultra Essentiel, vous pouvez profiter de 4 forfaits illimités à seulement 9,99€ par mois la première année de votre contrat ! On vous détaille tout dans cet article pour que vous puissiez réduire votre budget sans plus attendre !

La nouvelle Freebox Ultra

La nouvelle Freebox Ultra est disponible dès à présent sur le site officiel de l'opérateur au prix de 49,99€ par mois pendant 1 an puis 59,99€. Cette dernière offre de nombreux avantages, dont la possibilité d'obtenir jusqu'à 4 forfaits illimités - avec la 5G incluse gratuitement - au prix doux de 9,99€ par mois la première année de souscription.

Avant de vous détailler cette offre mobile sans engagement, prenons le temps de présenter cette petite révolution. La nouvelle Freebox Ultra et Ultra Essentiel promet une connexion Internet bien plus puissante que la précédente grâce à un accès plus rapide à la fibre, un débit descendant et montant à maximum 8Gbit/s, des connectiques optimisées et plus efficaces ainsi que le Wi-Fi 7 ultra haut débit. Avec cette nouvelle box, vous pourrez à la fois jouer à vos jeux vidéo préférés, regarder vos séries favorites et surfer sur la toile en toute sérénité car sa technologie est pensée pour garantir un usage fonctionnel et maximal avec 100 appareils connectés ! De quoi satisfaire tous les membres du foyer !

Vous pourrez par ailleurs bénéficier de répétiteurs, si vous le souhaitez et sans surcoût, afin d'assurer une bonne connexion dans tous les espaces de votre logement. Sont également inclus gratuitement les meilleures plateformes SVOD avec Disney+, Netflix, Prime (offre Strandard avec Pub) ainsi que 280 chaînes de télévision.

Bien d'autres services sont intégrés pour vous fournir une offre complète et variée tels que l'application Free Ligue 1, l'application Cafeyn, le mode Veille Total ou encore Player TV, etc.

Les forfaits illimités à petits prix

En plus de ces nombreux avantages, vous pouvez bénéficier non pas de un mais de quatre forfaits illimités à petits prix ! En effet, vous pouvez ouvrir jusqu'à 4 lignes de téléphone mobile avec l'un des plus fameux forfaits Free. Il s'agit du forfait Free 5G qui bénéficie d'un tarif préférentiel : 9,99€ par mois les 12 premiers mois puis 15,99€ par mois.

Ce forfait 5G est sans engagement et vous permet de naviguer sur la toile de manière illimitée en France métropolitaine avec la vitesse 5G. Lorsque vous voyagez à l'étranger, l'opérateur Free Mobile assure votre itinérance pour que vous puissiez rester connecté dans de nombreuses zones du globe avec une enveloppe data dédiée de 35Go.

Aussi, l'illimité sera de mise pour vos communications en France comme à l'International. La liste des pays concernés est impressionnante, n'hésitez pas à vous renseigner !