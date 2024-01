Samsung Galaxy A54 5G : Aujourd'hui seulement, à l'aide de ce coupon il baisse de 150 € au total !

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone de milieu de gamme très populaire, et on comprend pourquoi ! Avec sa fiche technique très efficace et un prix parfois très bas, il fait plaisir aux économes et aux utilisateurs avertis.

Le Samsung Galaxy A54 5G n'est pas seulement le milieu de gamme le plus puissant de Samsung, c'est aussi celui qui propose le meilleur rapport qualité prix, puisqu'il est possible de le trouver à des tarifs très intéressants sur certains sites ! C'est le cas en ce moment sur Rakuten, où aujourd'hui seulement vous pouvez le trouver à 299 €, mais avec en plus le code RAKUTEN30 qui le fait descendre à 269 €, faisant un total de 150 € de réduction par rapport aux 419 € proposés par son constructeur coréen Samsung !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Pour tous ceux qui recherchent un appareil à la fois agréable d'utilisation pour le quotidien, mais qui puisse s'utiliser pour des tâches demandant des composants un peu plus haut de gamme (appareil photo, gaming, streaming...) le Galaxy A54 5G est idéal. Proposant une puissance de calcul plus que satisfaisante et un écran réactif et beau, il allie l'utile à l'agréable et fait plus que jamais passer le smartphone moderne pour un véritable outil multimédia.

Le Samsung Galaxy A54 5G est disponible sur Rakuten avec 150 € de réduction aujourd'hui !

