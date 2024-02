Découvrez notre top 3 des forfaits mobile 30Go à moins de 8€ !

À la recherche d'un forfait à petit prix ? Ça tombe bien, on vous présente aujourd'hui notre top 3 des forfaits à moins de 8€ avec 30Go de data ! Disponibles chez les opérateurs low cost Lebara, Syma Mobile et NRJ Mobile, chacun de ces forfaits propose des garanties spécifiques... Venez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et envies du moment !

30Go à prix canon sur le réseau Orange

Si vous souhaitez un forfait pas cher disponible sur le premier réseau de France, alors le forfait Mensuel 30Go de Lebara devrait faire l'affaire ! Ce forfait vous donne l'opportunité de surfer sur le net à hauteur de 30Go en France métropolitaine et de profiter de 5Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Ce forfait sans engagement est réservé aux nouvelles souscriptions et fournit l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis la Métropole.

Au prix de 6,99€ tous les 30 jours, cette offre mobile sans engagement vous apporte deux avantages :

la carte SIM ainsi que la livraison sont gratuites

1Go supplémentaire est offert le premier mois d'abonnement

30Go et l'illimité sur le réseau SFR

Vous souhaitez plutôt opter pour un abonnement mobile illimité et sans engagement à prix doux ? Dans ce cas, le forfait 30Go de Syma Mobile pourrait vous convenir. En effet, outre les 30Go de data dédiés à votre connexion web en France métropolitaine et les 8Go fournis pour votre usage Internet depuis l'étranger (UE/DOM), vous disposerez de nombreux avantages en termes de communications.

En effet, le forfait 30Go à 7,99€ par mois vous offre :

l'illimité pour communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE

la possibilité d'appeler sans surcoût depuis la Métropole vers 100 destinations et vers les mobiles européens, grâce à l'option "appels internationaux" intégrée gratuitement

Notez que ce forfait utilise le réseau SFR.

30Go et l'illimité sur le réseau Bouygues Telecom

Voici une autre offre mobile illimitée à prix doux : le forfait WOOT 30Go à 7,99€ par mois mis en avant par l'opérateur NRJ Mobile. Ce dernier propose 30Go en France métropolitaine et 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Il vous donne également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble partout au sein de l'Union européenne.

En souscrivant à ce forfait sans engagement, disponible sur le réseau Bouygues Telecom, vous bénéficierez de la carte SIM à 1€ seulement au lieu des 10€ généralement facturés !