Votre forfait à moins de 10€ sur le réseau Orange, c'est possible avec ces trois offres Lebara, SOSH et YouPrice

Vous souhaitez bénéficier du meilleur réseau de France pour profiter pleinement des garanties de votre forfait mobile ? Eh bien, c'est possible chez ces opérateurs low cost, avec en plus la possibilité de ne pas dépasser le seuil mensuel des 10€ sur votre budget de téléphonie mobile ! De 20Go à 130Go de data, découvrez l'offre mobile qui remportera votre souscription parmi ces trois offres en promo !

Le plein de data à prix doux et la carte SIM offerte

Chez Lebara, vous pouvez souscrire à son forfait Mensuel 100Go à 9,99€ tous les 30 jours. Ce forfait sans engagement vous donne la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et de profiter de 5Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. En France métropolitaine, vous bénéficierez par ailleurs de l'illimité pour vos appels et l'envoi de vos SMS.

Cette offre mobile est une exclusivité réservée aux nouveaux clients et propose deux avantages :

la carte SIM et la livraison sont gratuites

1Go supplémentaire est offert le premier mois d'abonnement

L'illimité pour vos communications en France et à l'étranger

Si vous aimez communiquer avec vos proches, alors ce forfait illimité pourrait vous convenir. Au prix de 9,99€ par mois, le forfait 20Go de SOSH assure des garanties aussi bien en Métropole qu'à l'étranger. En effet, celui-ci propose l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, vous pourrez communiquer avec eux sans surcoût depuis la Métropole !

Enfin, l'opérateur vous octroie une enveloppe data de 20Go en France métropolitaine et vous permet de rester connecté lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM) grâce aux 15Go dédiés à cet usage.

Un forfait ajustable à prix réduit

Chez YouPrice, vous pouvez souscrire au forfait Le First qui bénéficie d'une remise les deux premiers mois d'abonnement. Ce forfait illimité et sans engagement comprend de 111Go à 130Go de data en France métropolitaine ainsi que 16Go (inclus) dédiés à votre connexion Internet au sein de l'Union européenne - DOM compris. Bien entendu, vous profitez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, mais aussi depuis les destinations précitées.

En termes de tarifs, voici comment se présente l'offre Le First :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

puis 12,99€/mois de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

L'option Réseau 5G est disponible avec ce forfait et vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.