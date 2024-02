Une nouvelle promo Bouygues Telecom à saisir : profitez du forfait B&You 20Go à 7,99€ !

Un forfait à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan mobile, celui-ci devrait vous convenir. L'opérateur Bouygues Telecom propose un tout nouveau forfait illimité avec 20Go de data pour surfer sur Internet en France métropolitaine au prix canon de 7,99€ par mois ! Cette offre en promo permet d'obtenir un forfait économique sans pour autant être restreint en termes de gigas ; l'occasion de réaliser de belles économies sur votre budget de téléphonie mobile.

Pour les plus pressés d'entre vous, sachez que vous pouvez souscrire à l'option Réseau 5G pour la somme supplémentaire de 3€ chaque mois ! Bien entendu, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages en toute tranquillité grâce à l'illimité prévu par cet abonnement de téléphone portable.

Vous êtes amené à vous déplacer de manière régulière à l'étranger ? Qu'il s'agisse de séjours professionnels ou de voyages de loisirs, vous pourrez profiter de garanties valables également depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Ainsi, vous disposerez de 16Go pour rester connecté depuis ces destinations ainsi que de l'illimité pour l'ensemble des appels, SMS et MMS émis depuis ces zones.

Notez enfin que ce forfait est sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Des avantages supplémentaires à saisir

En ce moment, pour toute souscription à ce forfait B&You 20Go, vous ne paierez que 1€ votre carte SIM triple découpe au lieu des 10€ généralement facturés !

De plus, l'opérateur vous permet lors de l'étape 2 de votre souscription d'opter pour une offre spéciale réservée aux clients B&You : la Série Spéciale Bbox. Cette offre sans engagement vous donne la possibilité de profiter, en plus de votre forfait pas cher, d'une Bbox fibre WiFi 6 à un tarif préférentiel, à savoir 29,99€ par mois. Celle-ci vous offrira l'accès à 180 chaînes de télévision et le plaisir d'utiliser le WiFi dernier cri !

Ce qu'il faut retenir du nouveau forfait B&You :