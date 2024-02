Moins de 800 € pour un Galaxy S23 ; Samsung descend le prix de son haut de gamme avec la sorti du nouveau Galaxy S24

Le Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme, porte-étendard de la marque Samsung lors de sa sortie en 2023 et reste l’un des symboles technologique de l’enseigne. Affiché en ce moment à 799 €, il est possible d’économiser jusqu’à 200 € en plus ! Nous vous disons tout.

Samsung est le leader du marché du smartphone depuis de nombreuses années. Sa force ? L’entreprise a acquis une très bonne connaissance des attentes et des besoins du public, ce qui lui permet de proposer des solutions optimisées avec chaque nouvelle génération. Le Samsung Galaxy S23 est exactement cela, un smartphone puissant qui vous accompagne partout en proposant des composants à la pointe pour créer un véritable confort d’utilisation : jeux, vidéo, audio, communications et tant d’autres choses, en tant que smartphone récent (moins d’un an) le Galaxy S23 fait tout tourner et bien !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique que nous propose Samsung est sans concession, avec la plus puissante puce qui existait lors de sa sortie et un écran en Dynamic Amoled X2, la technologie la plus avancée actuellement, difficile de faire mieux niveau confort et puissance.

Le Samsung Galaxy S23 à 799 €, mais avec la possibilité de le faire descendre de plusieurs centaines d’euros

En ce moment, le Samsung Galaxy S23 est proposé par Samsung à 799 €, avec la possibilité de faire reprendre plusieurs de vos anciens appareils Samsung pour un total de 200 € de réduction, faisant passer idéalement la note à 599 € ! Et pour encore plus de réduction, en souscrivant à un forfait Bouygues, vous pouvez cumuler 230 € de réduction en plus ! Samsung a également mis en place un nouveau programme qui vous permet, non pas d’acheter votre appareil, mais de le louer. Que de façon de profiter d’un nouveau haut de gamme à moindre coût.