Votre forfait mobile 130Go à 9,99€ par mois, c'est possible chez ces trois opérateurs !

Un forfait 130Go avec option 5G

Chez Syma Mobile, vous pouvez en ce moment profiter du forfait Le neuf avec 130Go de data en France métropolitaine au prix doux de 9,99€ par mois. Ce forfait économique vous donne la possibilité de souscrire à l'option Réseau 5G pour seulement 3€ supplémentaires chaque mois !

Disponible sur le réseau SFR, cet abonnement mobile vous permet également de disposer de 11Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM ainsi que de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis en Métropole comme dans les destinations précitées.

L'opérateur vous offre gratuitement l'accès à l'option "appels internationaux" pour pouvoir appeler sans surcoût depuis la Métropole vers 100 destinations internationales ainsi que vers les mobiles européens.

Un forfait 130Go et la carte SIM à 1€

De son côté, Cdiscount Mobile propose pour toute souscription à son forfait 130Go la carte SIM à 1€ seulement au lieu de 10€ ! Ce forfait utilise le réseau Bouygues Telecom et coûte la somme de 9,99€ par mois.

À ce tarif préférentiel, vous pourrez apprécier les garanties suivantes : 130Go de data en France métropolitaine, 14Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM ainsi que l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l’ensemble des zones mentionnées ! Pour celles et ceux qui apprécient voyager dans des pays insolites, notez que s'ajoutent aux pays de l'Union européenne l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Un forfait 130Go neutre en CO2 et flexible

Si vous êtes sensible à votre impact environnemental ou que vous avez des besoins en gigas qui varient en fonction des mois, le forfait Le grand de Prixtel est une bonne option. Celui-ci est neutre en CO2 en plus d'être flexible. Cela vous permet ainsi de profiter de trois paliers data en France métropolitaine compris dans votre abonnement :

jusqu'à 130Go : 9,99€/mois

de 130Go à 150Go : 11,99€/mois

de 150Go à 170Go : 13,99€/mois

Disponible sur le réseau SFR, ce forfait illimité vous fournit l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Vous bénéficierez également de 15Go pour rester connecté lors de vos séjours dans la zone UE/DOM.