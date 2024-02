Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à presque 300 € sur Amazon... 199 € de réduction ! Mais attention, il ne reste plus plus que quelques exemplaires

Xiaomi a définitivement fait sa place sur le marché du smartphone, et même si on ne l’attend pas encore pour concurrencer le haut de gamme, en revanche, sur le segment du milieu de gamme, il est difficile de lui trouver des défauts avec ses téléphones d’une grande performance. C’est le cas de ses Redmi Note, et notamment des Redmi Note 12 Pro qui ont clairement pris la place sur le trône en devenant numéro 1 des ventes chez certains marchands, dont Amazon. En ce moment, le plus puissant modèle de la génération 12 de cette gamme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, est disponible pour seulement 309 €, soit avec 190 € de réduction par rapport à son prix de référence sur le site de son constructeur !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est excellente, on oserait même dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs smartphones que l’on peut se procurer dans le milieu de gamme ! Technologie Amoled, appareil photo avec un objectif principal à 200 Mégapixels et une batterie solide de 5000 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible sur Amazon avec 190 € de réduction

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible en réduction avec 190 € de réduction, car celui-ci est proposé à 309 € au lieu des 499 € proposés par Xiaomi sur son site Internet ! Une offre à ne pas manquer, car il ne reste plus beaucoup d’exemplaires !